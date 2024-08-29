وأوضح نفس المصدر أن المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا في هذا المنتدى المنظم من طرف "جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية", بالنائب مولود العايب, وذلك لمناقشة موضوع "تنشيط الشراكة العالمية حول التنمية المستدامة".
المجلس الشعبي الوطني يشارك في منتدى التنمية المستدامة بشنعهاي الصينية
أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:45 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني في فعاليات المنتدى الدولي للتنمية المستدامة الذي تحتضنه مدينة شنعهاي الصينية خلال الفترة الممتدة ما بين 31 أغسطس الجاري و 4 سبتمبر المقبل, حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس.
