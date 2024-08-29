رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون عازم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المسرح الجهوي بأدرار في إطار اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أوضح السيد بن مبارك أن ''المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, عازم من خلال برنامجه الانتخابي على مواصلة مسار تحقيق الإنجازات والمكاسب من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة", مذكرا بالإصلاحات التي باشرها خلال عهدته الرئاسية السابقة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة", يهدف إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتحسين القدرة الشرائية وتخفيض الضرائب ورفع الأجور ومعاشات المتقاعدين, إلى جانب إعادة النظر في قانون البلدية والولاية.
وبهذه المناسبة, دعا إلى التصويت لفائدة المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, لاستكمال بناء الجزائر الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد نشط لقاء جواريا بقصر آدغا (بلدية أدرار) ليلة أمس الأربعاء, شرح خلاله مضامين برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, ودعا إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع ''من أجل جزائر منتصرة''.
ومن المرتقب أن يشرف السيد بن مبارك مساء اليوم بولاية تندوف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات.