رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون عازم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:40     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون عازم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة

أدرار - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, عبد الكريم بن مبارك, يوم الخميس بأدرار, أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, عازم على مواصلة مسار الإنجازات من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المسرح الجهوي بأدرار في إطار اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أوضح السيد بن مبارك أن ''المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, عازم من خلال برنامجه الانتخابي على مواصلة مسار تحقيق الإنجازات والمكاسب من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة", مذكرا بالإصلاحات التي باشرها خلال عهدته الرئاسية السابقة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة", يهدف إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتحسين القدرة الشرائية وتخفيض الضرائب ورفع الأجور ومعاشات المتقاعدين, إلى جانب إعادة النظر في قانون البلدية والولاية.

وبهذه المناسبة, دعا إلى التصويت لفائدة المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, لاستكمال بناء الجزائر الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني كان قد نشط لقاء جواريا بقصر آدغا (بلدية أدرار) ليلة أمس الأربعاء, شرح خلاله مضامين برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, ودعا إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع ''من أجل جزائر منتصرة''.

ومن المرتقب أن يشرف السيد بن مبارك مساء اليوم بولاية تندوف على تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات.

آخر تعديل على الخميس, 29 أوت 2024 17:45
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون عازم على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

25.09.21

القيادة الصحراوية تبلغ دي ميستورا بموقفها المبني على أساس واحد وهو تمكين الشعب الصحراوي…

25.09.21

رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التنسيق التام بين اعضاء الحكومة لتحقيق مناعة شاملة في كل…

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق