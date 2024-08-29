رئاسيات : برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يعزز الاستقرار و يحقق التنمية

وأكد السيد بن بعيبش خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, على أهمية إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون من أجل "تعزيز الاستقرار ومواصلة التنمية", لاسيما أن برنامجه الانتخابي يتضمن "تحديات كبيرة يتعين رفعها وتحقيقها خلال السنوات المقبلة".
وشدد السيد بن بعيبش على أن الشعب الجزائري مطالب ب"اليقظة والتجند والخروج بقوة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم".
كما ثمن القرارات التي اتخذها السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى لاسيما ما تعلق ب"وقف إستيراد الكماليات" وعدم الذهاب نحو الاستدانة الخارجية.
وبخصوص السياسة الخارجية أبرز رئيس حزب الفجر الجديد أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "أعاد للدبلوماسية الجزائرية مكانتها, وجدد مواقف الشعب الجزائري المتعلقة بدعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية".
وختم السيد بن بعيبش التجمع بالدعوة الى "المشاركة القوية والفعالة في رئاسيات 7 سبتمبر والتصويت بقوة لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, من أجل تجسيد برنامجه الطموح على أرض الواقع".