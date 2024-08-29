رئاسيات : التصويت للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسمح بمواصلة جهود المحافظة على الذاكرة الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 16:27     الفئـة : الجـزائـر

بسكرة ـ دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء, خليفة سماتي, اليوم الخميس من ولاية بسكرة إلى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تمكينا له بمواصلة جهوده في مجال حماية الذاكرة الوطنية و التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

وأوضح السيد سماتي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بمدينة بسكرة ضمن اليوم ال15 للحملة الانتخابية لرئاسيات ال 7 سبتمبر المقبل, أن ''التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح له بمواصلة الاهتمام بتاريخ الجزائر عامة وتاريخ ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 خاصة وباستكمال انجازاته خلال العهدة الرئاسية الأولى في مجال الذاكرة الوطنية والعناية بالمجاهدين وذوي الحقوق''.

وأعتبر السيد سماتي أن "دعم تنظيمه لبرنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "نابع عن حفاظه (البرنامج) على رسالة الشهداء ومبادئ الثورة وتعزيز مبادئ أول نوفمبر 1954 في بناء دولة ذات طابع اجتماعي''.

