رئاسيات: حفصي تدعو النساء إلى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

قسنطينة - دعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, نورية حفصي, يوم الخميس من قسنطينة, هذه الشريحة من المجتمع إلى المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل و التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون.

و أوضحت السيدة حفصي خلال تجمع شعبي نشطته بقصر الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بعاصمة الولاية, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن السيد عبد المجيد تبون "قد عزز خلال عهدته الرئاسية الأولى من مكانة المرأة التي انخرطت في المسار التنموي للبلاد و استطاعت أن تساهم في تحقيق الاستقرار والتقدم في المجتمع و ذلك بالنظر لدورها في تعزيز القيم الاجتماعية والثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية وتربية الأجيال الصاعدة", مبرزة أن إنجازات هذا المترشح الحر خلال ذات العهدة "جلية على جميع الأصعدة".

و أفادت أيضا أن المرأة الجزائرية "كانت و لا تزال الحصن المنيع للدفاع عن الوطن, و تدرك جيدا خطورة المؤامرات التي تحاك ضد بلدها".