رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لآمال وتطلعات الشعب

وأبرزت السيدة زرواطي خلال نشاط جواري نظمته بمدينة حاسي بحبح (الجلفة) في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن "إختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يشكل "عربون وفاء لرجل أوفى خلال عهدته الرئاسية الأولى بكل إلتزاماته وتعهداته وساهم في بناء جزائر قوية".
وأوضحت السيدة زرواطي أمام عدد من مناضلي تشكيلتها السياسية ومواطنين تحدثت إليهم خلال هذا النشاط الجواري, أن "نجاح السيد عبد المجيد تبون في هذا الإستحقاق الذي يعد محطة هامة, يضمن مواصلة مسيرة البناء التي يجب أن يلتف حولها كل الجزائريين حماية للمكتسبات المحققة".
و دعت رئيسة حزب "تاج" كل المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في الموعد الإنتخابي في 7 سبتمبر المقبل واختيار برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "الذي يحمل طموحات المواطنين ويجعلها دائما في صلب إهتماماته".