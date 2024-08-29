رئاسيات : المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني

وأوضح السيد بوطبيق خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما "ميزاب" في إطار الحملة الانتخابية أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني وتأسيس قاعدة اقتصادية متينة تقوم على أساس التصنيع المحلي, فضلا عن إعادة بعث وفتح العديد من المشاريع الهيكلية والمؤسسات الصناعية, مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن''.
كما تطرق ذات المتحدث إلى انجازات السيد عبد المجيد تبون, والتي من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد, تنفيذا لالتزاماته ال54 للعهدة الرئاسية الأولى, مشيدا, من جهة أخرى, بالدور الذي لعبته الجزائر في المحافل الدولية نصرة للقضايا العادلة.
وفي الأخير, دعا السيد بوطبيق, المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع يوم 7 سبتمبر القادم والتصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "من أجل مواصلة مسار التنمية".
ومن المرتقب أن يشرف رئيس حزب جبهة المستقبل بعد ظهر اليوم الخميس بورقلة على تجمع شعبي آخر بدار الثقافة "مفدي زكرياء" في إطار تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون.