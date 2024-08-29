رئاسيات : المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 15:14     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات : المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني

 غرداية - أكد رئيس حزب جبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, اليوم الخميس بغرداية, أن المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر, السيد عبد المجيد تبون, تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني وتأسيس قاعدة اقتصادية "متينة" تقوم على أساس التصنيع المحلي.

وأوضح السيد بوطبيق خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما "ميزاب" في إطار الحملة الانتخابية أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني وتأسيس قاعدة اقتصادية متينة تقوم على أساس التصنيع المحلي, فضلا عن إعادة بعث وفتح العديد من المشاريع الهيكلية والمؤسسات الصناعية, مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن''.

كما تطرق ذات المتحدث إلى انجازات السيد عبد المجيد تبون, والتي من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد, تنفيذا لالتزاماته ال54 للعهدة الرئاسية الأولى, مشيدا, من جهة أخرى, بالدور الذي لعبته الجزائر في المحافل الدولية نصرة للقضايا العادلة.

وفي الأخير, دعا السيد بوطبيق, المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى مكاتب الاقتراع يوم 7 سبتمبر القادم والتصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "من أجل مواصلة مسار التنمية".

ومن المرتقب أن يشرف رئيس حزب جبهة المستقبل بعد ظهر اليوم الخميس بورقلة على تجمع شعبي آخر بدار الثقافة "مفدي زكرياء" في إطار تنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات : المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تمكن خلال عهدته الرئاسية الأولى من إنعاش الإقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 15:14     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بورصة الجزائر: سحب صفة ماسك حسابات وحافظ سندات مؤهل من بنك "بي إن بي باريبا الجزائر"

25.09.21

ابراهيم غالي: أي حل لا يحترم إرادة الشعب الصحراوي هو "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"

25.09.21

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ إلى الآيبا: برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي يهنئ المجلس…

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق