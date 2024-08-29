أوشيش: الواجب الوطني يفرض على الجميع المشاركة بقوة في انتخابات سبتمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 14:05
أوشيش: الواجب الوطني يفرض على الجميع المشاركة بقوة في انتخابات سبتمبر

أم البواقي - اعتبر مترشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, السيد يوسف أوشيش, اليوم الخميس بأم البواقي, أن المشاركة في هذا الاستحقاق تعد واجب وطني, داعيا المواطنين إلى اختيار البرنامج الذي يحافظ على المصالح العليا للبلاد.

وفي تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة وسط المدينة في إطار اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أكد السيد أوشيش أن "الواجب الوطني يفرض علينا المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق ومساندة البرنامج الذي يدافع عن المصالح العليا للبلاد".

وأشار في هذا الإطار, إلى أنه دخل غمار هذه الانتخابات بمشروع "شامل يكون بديلا لإرساء دولة ديموقراطية اجتماعية كما حلم بها الشهداء", داعيا المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه الانتخابات.

واستعرض السيد أوشيش بالمناسبة, محتوى برنامجه الانتخابي "رؤية للغد", الذي يلتزم من خلاله بإجراء "تغيير في كافة القطاعات", مبرزا أن من أولوياته القضاء على مشكل البطالة في وسط الشباب.

كما تعهد ب"تعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي تجاه الطبقات الهشة عبر إعادة النظر في منح الإعانات واستحداث أخرى, وكذا القضاء على البارونات المتحكمة في الأسعار".

آخر تعديل على الجمعة, 30 أوت 2024 00:02
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 14:05     الفئـة : الجـزائـر

