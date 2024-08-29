مجلس الأمة يشارك في المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا" يومي 1 و2 سبتمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 12:59     الفئـة : الجـزائـر
مجلس الأمة يشارك في المنتدى البرلماني الأول &quot;إندونيسيا-إفريقيا&quot; يومي 1 و2 سبتمبر

الجزائر - يشارك مجلس الأمة في أشغال المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا", المزمع عقده يومي 1 و2 سبتمبر المقبل بمدينة بالي بجمهورية إندونيسيا, حسب ما أورده, اليوم الخميس, بيان للمجلس.

وأوضح البيان أنه "بتكليف من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, يشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج, السيد محمد عمرون, في أشغال المنتدى البرلماني الأول +إندونيسيا-إفريقيا+ المزمع عقده يومي 1و2 سبتمبر المقبل بمدينة بالي بجمهورية إندونيسيا".

وأضاف أن المنتدى يجمع ممثلي البرلمانات الإفريقية مع نظرائهم الإندونيسيين, ويلتئم تحت شعار: "إقامة شراكة برلمانية بين إندونيسيا وأفريقيا من أجل التنمية".

وسيناقش الحضور البرلماني في هذا المنتدى ويتناول بالدراسة عديد المواضيع من بينها "التعاون جنوب-جنوب من أجل الرخاء والتنمية المستدامة في أفق 2030, وبناء مجتمعات مرنة من خلال مبادرات الأمن الغذائي والصحة, واستغلال إمكانات التجارة والاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي شامل", وفقا لذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة يشارك في المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا" يومي 1 و2 سبتمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 12:59     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق