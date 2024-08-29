مجلس الأمة يشارك في المنتدى البرلماني الأول "إندونيسيا-إفريقيا" يومي 1 و2 سبتمبر

وأوضح البيان أنه "بتكليف من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, يشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج, السيد محمد عمرون, في أشغال المنتدى البرلماني الأول +إندونيسيا-إفريقيا+ المزمع عقده يومي 1و2 سبتمبر المقبل بمدينة بالي بجمهورية إندونيسيا".
وأضاف أن المنتدى يجمع ممثلي البرلمانات الإفريقية مع نظرائهم الإندونيسيين, ويلتئم تحت شعار: "إقامة شراكة برلمانية بين إندونيسيا وأفريقيا من أجل التنمية".
وسيناقش الحضور البرلماني في هذا المنتدى ويتناول بالدراسة عديد المواضيع من بينها "التعاون جنوب-جنوب من أجل الرخاء والتنمية المستدامة في أفق 2030, وبناء مجتمعات مرنة من خلال مبادرات الأمن الغذائي والصحة, واستغلال إمكانات التجارة والاستثمار لتحقيق نمو اقتصادي شامل", وفقا لذات المصدر.