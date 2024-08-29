ديلمي: التصويت للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة تنمية القطاع الفلاحي

وأوضح السيد ديلمي, خلال إشرافه على تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة "قنفود الحملاوي" بعاصمة الولاية, بحضور ممثلي الفلاحين من 12 ولاية بوسط البلاد في اطار اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أن ''الاتحاد التزم بدعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للسماح له بمواصلة تنمية قطاع الفلاحة" وذلك- كما قال- ''بناء على ما تم تحقيقه خلال العهدة الرئاسية الاولى من برامج تنموية هامة منها مد شبكة الكهرباء الفلاحية وشق المسالك الريفية وتعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية عبر منحهم البذور والأسمدة مجانا''.
وأبرز السيد ديلمي أن مساندة الاتحاد للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "نابعة عن كونه تعهد بمواصلة مسار تنمية القطاع ورفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي".