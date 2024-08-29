ديلمي: التصويت للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح بمواصلة تنمية القطاع الفلاحي

  أدرج يـوم : الخميس, 29 أوت 2024 12:53     الفئـة : الجـزائـر

المسيلة - أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, اليوم الخميس من المسيلة أن التصويت للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون خلال رئاسيات ال7 من سبتمبر المقبل سيمكنه من مواصلة تنمية قطاع الفلاحة.

وأوضح السيد ديلمي, خلال إشرافه على تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة "قنفود الحملاوي" بعاصمة الولاية, بحضور ممثلي الفلاحين من 12 ولاية بوسط البلاد في اطار اليوم ال15 من الحملة الانتخابية, أن ''الاتحاد التزم بدعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للسماح له بمواصلة تنمية قطاع الفلاحة" وذلك- كما قال- ''بناء على ما تم تحقيقه خلال العهدة الرئاسية الاولى من برامج تنموية هامة منها مد شبكة الكهرباء الفلاحية وشق المسالك الريفية وتعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية عبر منحهم البذور والأسمدة مجانا''.

وأبرز السيد ديلمي أن مساندة الاتحاد للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "نابعة عن كونه تعهد بمواصلة مسار تنمية القطاع ورفع الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي".

