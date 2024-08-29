صحافة شرق البلاد: شبكات التواصل الاجتماعي خيار آخر لإقناع الناخبين

سنطينة - لجأت مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر إلى خيار استعمال شبكات التواصل الاجتماعي لإقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين ببرامجهم, حسب ما نقلته الصحافة الصادرة اليوم الخميس بشرق البلاد.

ونشرت في هذا الشأن يومية "لاست ريبوبليكان" التي تصدر باللغة الفرنسية مقالا بعنوان "اللجوء إلى شبكات التواصل الاجتماعي أمر ضروري" ذكرت فيه بأن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر تختلف عن سابقاتها إذ يتعلق الأمر بالاستعمال الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي كخيار بالنسبة لمديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة.

ونقلت ذات الجريدة في هذا الشأن التصريح الذي أدلى به لـوأج أستاذ علوم الإعلام والاتصال العيد زغلامي الذي لاحظ من خلال آخر الإحصائيات بأن شبكات التواصل الاجتماعي تستقطب حوالي 25 مليون مستعمل جزائري ما دفع بمديري الحملة الانتخابية للمترشحين إلى إدراج الأرضيات الرقمية ضمن استراتيجية التواصل بالنسبة إليهم.

من جهته أكد سمير عقون منسق الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون على أن جميع وسائل الإعلام التقليدية (تلفزيون و إذاعة و صحافة مكتوبة) أو إلكترونية "ضرورية لنشر البرامج الانتخابية و التعريف بها " تضيف "لاست ريبوبليكان".

كما واصلت مختلف الصحف الصادرة بشرق البلاد مواكبتها لمجريات الحملة الانتخابية للاستحقاق المقبل على غرار جريدة النصر العمومية التي نشرت مقالا تحت عنوان "تحسين الظروف الاجتماعية عنوان الحملة في أسبوعها الثاني" بالإضافة إلى تغطيتها للتجمعات الشعبية و النشاطات الجوارية للمترشحين و ممثليهم حيث نقلت عن إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون من تمنراست , بأن السيد عبد المجيد تبون "سيعمل في حال أعيد انتخابه لعهدة رئاسية ثانية على مواصلة استدراك الاختلالات الموجودة في مجال التنمية بولايات جنوب الوطن و سيسعى إلى تثمين مقومات كل ولاية في مختلف المجالات".

وتطرقت نفس اليومية إلى التجمعين اللذين نشطهما مترشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف بكل من جانت و تمنراست تحت عنوان "برنامجي يتضمن تدابير خاصة للنهوض بمناطق الجنوب" فيما نقلت عن مرشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش خلال النشاط الجواري الذي نشطه أمس الأربعاء بمدينة البليدة التزامه ب"منح صلاحيات أوسع للمؤسسات الرقابية و التشريعية في حال تصويت المواطنين على البرنامج الانتخابي (رؤية)".

جريدتا "سيبوس تايمز" الناطقة بالفرنسية و "عين" الجزائر واصلتا بدورهما تغطيتهما لنشاطات المترشحين و ممثليهم عبر ولايات الوطن ضمن الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم.