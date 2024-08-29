الصحف الصادرة بوهران: الاستثمار بجنوب البلاد في صلب خطابات المترشحين الثلاثة للرئاسيات

وهران - شكل موضوع الاستثمار في جنوب البلاد محور خطابات المترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر من بين المواضيع الذي تناولتها الصحف الصدارة بوهران اليوم الخميس وهذا في إطار تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية.

وتحت عنوان بارز " المترشحون الثلاثة ينزلون إلى الجنوب : استثمارات و مشاريع عملاقة " قالت يومية "الجمهورية" العمومية " ركز المترشحون الثلاثة لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم على الأهمية الإستراتيجية للجنوب الجزائري في كل مداخلاتهم الخاصة بالحملة الانتخابية حيث يعتبرون أن الاقتصاد الوطني شريانه الحيوي يكمن في الجنوب وثرواته ليس فقط من المحروقات بل في جانب الطاقات المتجددة و التي تعول عليها بكثرة الجزائر في تعزيز المناعة الاقتصادية و الصناعية".

كما يؤكد المترشحون الثلاثة دوما أن الجنوب سيعرف قفزة تنموية واعدة بفضل البرامج التنموية التي سطرتها الدولة لإعطاء لجنوبنا مكانته المستحقة له من حيث خلق الثروة وتنويع الاقتصاد وان جنوبنا هو مستقبل وقوة الجزائر في السنوات الآتية كما أشارت إليه ذات الجريدة الناطقة باللغة العربية.

وفي ذات السياق توقفت جريدة " كاب دي زاد " في مقالها المعنون ب " اقتصاد قوي في صلب برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون" عند اللقاء الجواري الذي نشطه بتمنراست مدير حملته الانتخابية ابراهيم مراد و الذي قال فيه أن " مستقبل ولاية تمنراست يكمن في تنمية وتثمين مختلف الموارد المنجمية وتعد ديناميكية التنمية الجديدة في تمنراست من بين الأولويات الرئيسية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون ".

ومن جهتها قالت جريدة "ليكو دورون " ناقش المترشحون الثلاثة لرئاسة الجمهورية, كل على طريقته , المستقبل الاقتصادي للبلاد والآفاق التي يعدون بها إذا حظوا بثقة الشعب. لكن الجميع متفق على أن الاقتصاد الجزائري يملك القدرة على أن يصبح فعالا.

ووعد المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون الذي أكد أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مرضية , بإعطاء دفعا مما يسمح بالرخاء والتنمية والنقلة النوعية ستأتي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي وعد بتوسيعها من خلال منح الفرصة للشباب المقاولين .

ومن جانبه وعد مترشح حركة مجتمع السلم السيد حساني شريف عبد العالي, الذي أشار أيضا إلى أن الاقتصاد الجزائري في حالة جيدة, بتعزيز القطاع الاقتصادي من خلال خلق قطاعات نشاط تمكن من تلبية طلب السوق المحلية وخلق فرص الشغل.

كما وعد من جهته مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش بتهيئة الظروف لتحقيق توازن اقتصادي يحمل آمالا كبيرة للبلاد وفق ما اوردته ذات اليومية الناطقة بالفرنسية .

أما جريدة "واست تريبين" فقد قدم مقالها المعنون ب " الخطوة النهائية " حوصلة لنشاطات المترشحين الثلاثة أو ممثليهم خلال الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية و توقعات أسبوعها الثالث و الأخير الذي قالت عنه أنه " سيكون حاسما بالنسبة للمتنافسين الثلاثة الذين سيتعين عليهم مضاعفة جهودهم لكسب تأييد أغلبية الناخبين".

وهكذا فان الطريق نحو قصر المرادية مازال طويلا و أمام المترشحين الثلاثة أسبوع آخر حاسما لشرح برامجهم وضمان تأييد أغلبية كبيرة من الناخبين لاختيار رؤيتهم و مشاريعهم لتلبية تطلعات الجزائريين تشير ذات الجريدة الناطقة بالفرنسية في ختام مقالها .

وعلاوة على ذلك نقلت ذات اليوميات فضلا عن الجريدتين الاكترونيتين "الجيري 54" و "الموقع" عدة تجمعات شعبية و نشاطات جوارية للمترشحين الثلاثة و ممثليهم.

كما تم التطرق أيضا الى الحملة التوعوية التي أطلقتها جمعية الصحافيين و المراسلين لولاية وهران لإبراز أهمية هذا الاستحقاق و دعوة المواطنين للمشاركة الواسعة يوم الاقتراع.