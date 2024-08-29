صحف الجنوب: تنافس كبير بين المترشحين لكسب رهان تلبية تطلعات الناخبين

ورقلة - ركزت الصحف الصادرة اليوم الخميس بجنوب شرق البلاد في تغطيتها اليومية لمجريات الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم التي تدرك أسبوعها الأخير على احتدام التنافس بين المترشحين وممثليهم والذي يلهبه كسب رهان تلبية تطلعات الناخبين والتقرب منهم , حيث شد بعض المترشحين وممثليهم الرحال إلى الجنوب من أجل التعبئة وحشد التأييد الواسع لبرامجهم الانتخابية .

وفي هذا الصدد نشرت يومية الجنوب الكبير الناطقة بالعربية والصادرة بولاية إيليزي في صفحتها الأولى وبالبنط العريض "المترشحون في ضيافة الجنوب" تناولت فيه خرجات رؤساء الأحزاب المساندة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون , ومن بينهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك الذي تطرق في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة عثمان بالي بإيليزي الى الإنجازات التي تحققت خلال العهدة الرئاسية الأولى للسيد عبد المجيد تبون في شتى المجالات, و ما يتضمنه برنامجه الإنتخابي – كما أضافت اليومية -- من مشاريع وحلول لتلبية تطلعات المواطنين وتحسين حياتهم اليومية, سيما من خلال ترقية فرص الإستثمار لتوفير مناصب الشغل , وتطوير الإقتصاد الوطني للتخلص من التبعية للمحروقات.

ودعا ذات المتحدث – حسب اليومية سكان ولاية إيليزي إلى تلبية نداء 7 سبتمبر .

ومن جهته أبرز مترشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف خلال تجمع شعبي بولاية جانت كما ذكرت ذات الصحيفة "حرصه لزيارة هذه الولاية الفتية لعرض مشروع يساهم في حل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها هذه المنطقة ". وبرأيه , كما أضافت, فإن إمكانيات المنطقة من واحات وأراضي خصبة يمكن أن يجعلها قطب زراعي هام يوفر الإكتفاء الذاتي لساكنة الولاية من المنتجات والتخلص من نقلها من ولايات الشمال.

وتناولت بدورها يومية "القائد نيوز" الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي أنشطة المترشحين للرئاسيات القادمة , حيث نقلت في هذا الخصوص دعوة مترشح جبهة القوى الإشتراكية السيد يوسف أوشيش إلى" المشاركة القوية في الرئاسيات لتمتين الجبهة الداخلية ''.

وأضاف خلال نزوله ضيفا على فوروم المجاهد حسب ذات اليومية ''أن برنامجه الإنتخابي يقترح إنشاء أقطاب إقتصادية محلية تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات ومؤهلات كل منطقة لإرساء إقتصاد لا مركزي ومتوازن , مع تشجيع التنافسية والمبادرة المحلية للإستثمار وامتصاص البطالة''.

وعرض السيد أوشيش بذات المناسبة , كما ذكرت الصحيفة, حزمة من الإقتراحات التي يتضمنها برنامجه الإنتخابي في شقه الإجتماعي للإستجابة لإنشغالات المواطنين, مشيرا في هذا الخصوص إلى مسالة ''حماية القدرة الشرائية للمواطن'' .

ومن جهتها تابعت يومية الطاسيلي نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية جانت تغطياتها اليومية للحملة الإنتخابية, التي ينشطها المترشحون و ممثليهم, واستعرضت في هذا الشأن ومن زوايا مختلفة بعض محاور البرامج الإنتخابية التي ركز عليها منشطو الحملة .

وتناولت يومية الواحات اليوم الناطقة بالعربية والصادرة بولاية ورقلة بدورها وقائع الحملة الإنتخابية في يومها الرابع عشر وذلك بنقل مختلف الأنشطة والتجمعات الشعبية للمترشحين وممثليهم عبر مختلف ولايات الوطن .

كما أوردت كذلك تغطيات كاملة للقاءات الجوارية سواء منها للترويج للبرامج الإنتخابية للمترشحين , أو المتعلقة بالتحسيس بأهمية المشاركة الشعبية المكثفة في الإستحقاق الرئاسي المقبل.