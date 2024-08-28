صحافة شرق البلاد: المترشحون وممثلوهم يركزون على الحلول الكفيلة بالاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية

قسنطينة - واصل المترشحون للانتخابات الرئاسية ل7 سبتمبر المقبل و ممثلوهم التركيز في خطاباتهم و نشاطاتهم الجوارية على الحلول التي يرونها كفيلة بالاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية, حسب ما رصدته اليوم الأربعاء الصحف الصادرة بشرق البلاد.

وتحت عنوان "المترشحون يبرزون حلولهم للاستجابة لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية" كتبت يومية "سيبوس تايمز" الناطقة بالفرنسية بأن المترشحين لاستحقاق 7 سبتمبر و ممثليهم قد واصلوا تجمعاتهم و نشاطاتهم الجوارية عبر ولايات الوطن مبرزين الحلول التي يعتبرونها "واقعية" ضمن برامجهم للاستجابة لتطلعات و انشغالات مختلف الفئات الاجتماعية.

وفي هذا الشأن نقلت ذات الجريدة عن مسؤولي الأحزاب المساندة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون تأكيده على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية و التكفل بانشغالاتها و تطلعاتها بهدف ترقية مستواها المعيشي وهو ما أبرزه السيد عبد المجيد تبون خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بوهران.

كما تطرقت ذات الصحيفة إلى الالتزام الذي قدمه مترشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والذي يتضمن "مكافحة البطالة خاصة في أوساط الشباب مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات و المقومات الطبيعة التي تتوفر عليها كل منطقة" كما وعد ب"مراجعة الأجور و زيادة قيمة المنح الموجهة للفئات الهشة".

ونقلت ذات اليومية عن مترشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف خلال التجمع الذي نشطه بأدرار في إطار الحملة الانتخابية التزامه بإعداد برامج تنموية و ذلك من خلال مقاربة اقتصادية و اجتماعية ترتكز على إنجاز منشآت كبرى و تجسيد مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين بمختلف فئاتهم الاجتماعية.

من جهتها تطرقت يومية "النصر" العمومية إلى مختلف التجمعات الشعبية و النشاطات الجوارية التي قام أمس الثلاثاء السيد إبراهيم مراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بولايتي الطارف و عنابة حيث أكد بأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يحمل مشروع مواصلة بناء الجزائر الجديدة القوية و تعزيز هيبتها على الساحة الدولية و تدعيم الجبهة الوطنية الداخلية ضد المؤامرات التي تستهدف البلاد".

أما يومية "عين الجزائر" التي واصلت تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية فقد كتبت تحت عنوان "الصحافة الدولية تبرز اهتمام المترشحين بانشغالات المواطنين وحضور المرأة في الحملة الانتخابية" بأن العديد من وسائل الإعلام الدولية تواكب الحملة الانتخابية في الجزائر بالتركيز على مدى استجابة برامج المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل لانشغالات المواطنين وكذا الحضور الفاعل للمرأة في تنشيط الحملة الانتخابية سواء من خلال تنظيم التجمعات الشعبية للمترشحين أو حضورها النشاطات التي تنظم في هذا الإطار.

كما واصلت باقي الصحف الصادرة بشرق البلاد مواكبتها لمجريات الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بنشرها مقالات حول التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية للمترشحين وممثليهم.