صحف الجنوب: المترشحون في سباق مع الوقت لـ''حسم'' اختيار الناخبين

ورقلة - تواصل الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بجنوب شرق البلاد رصد خرجات المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل , في إطار مجريات اليوم الثالث عشر من الحملة الإنتخابية وهم في سباق مع الوقت وممثليهم لتعميق الشروحات حول برامجهم الإنتخابية في محاولة منهم لـ"حسم" اختيار الناخبين.

وفي هذا الصدد نشرت يومية الطاسيلي نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية جانت بعض تصريحات المترشحين للرئاسيات المقبلة وممثليهم التي أبرزوا فيها "إصرارهم" على إقناع الناخبين في أجواء من التنافس النزيه , رغبة منهم – كما قالت-- في استمالتهم من خلال شرح مضامين برامجهم الإنتخابية سيما منها التي تلامس حياتهم اليومية .

ونقلت في هذا الشأن على لسان السيد إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون , خلال لقاء جواري مع الفلاحين بولاية الطارف أن المترشح الحر "يلتزم بمواصلة جهود تحسين الحياة اليومية لمختلف فئات المجتمع على غرار المرأة والفلاحين والشباب".

ودائما في إطار التقرب من الناخبين , تناولت اليومية أيضا تصريحات مترشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف في تجمع شعبي نشطه بولاية أدرار والذي أشار خلاله حسب ذات الصحيفة "أن برنامجه الإنتخابي يطرح مقاربة إقتصادية واجتماعية جديدة لتنمية مناطق الجنوب من خلال استحداث برامج تنموية خاصة بتلك المناطق".

وأبرز في هذا السياق ما تزخر به مناطق الجنوب من مؤهلات سياحية , مستعرضا شروط ترقية السياحة الدينية , وكذا تنمية المناطق الحدودية .

كما أشارت الطاسيلي نيوز أيضا إلى تعهد مترشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش في تجمع شعبي نشطه بولاية ورقلة "بالقضاء على البطالة , وإرساء نظام إقتصادي متوازن" , مع منح الكفاءات الوطنية الفرصة في المبادرة والإستثمار .

وأوضح السيد أوشيش في هذا السياق –حسب ذات اليومية- "أن الجزائر تملك من الإمكانيات والكفاءات ما يجعلها تحقق الوثبة التنموية التي يطمح إليها الشعب الجزائري".

وبدورها تواصل يومية الجنوب الكبير الناطقة بالعربية والصادرة بولاية إيليزي متابعة مجريات الحملة الانتخابية للإستحقاق الرئاسي المقبل , مبرزة أن المترشحين يكثفون لقاءاتهم الجوارية مع المواطنين في مختلف أنحاء الوطن, وأفردت صفحة كاملة في هذا الخصوص .

ومن جهتها إستعرضت يومية القائد نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي نشاطات المترشحين وممثليهم في شتى مناطق الوطن , متناولة بعض مقترحاتهم في كافة الأصعدة .

كما نشرت اليومية مقالا بعنوان" الصحافة الدولية تبرز اهتمام المترشحين بانشغالات المواطنين" , أشارت فيه أن العديد من وسائل الإعلام الدولية تواكب الحملة الإنتخابية الجارية في الجزائر بالتركيز على مدى استجابة برامج المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل لإنشغالات المواطنين .

وشكلت الدعوة إلى الإلتفاف حول البرامج الإنتخابية , وحث المواطنين للمشاركة بكثافة يوم الإقتراع القاسم المشترك للمترشحين , حسب ما أجمعت عليه صحف الجنوب في تغطياتها اليومية للحملة الإنتخابية .

وتناولت تغطياتها الصحفية أيضا وقائع اللقاءات الجوارية مع المواطنين التي نشطها ممثلو المترشحين في عديد الأحياء والقرى النائية بأقصى مناطق الجنوب للتعبئة وحشد المساندة لصالح كل مترشح.