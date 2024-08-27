رئاسيات : المترشح حساني شريف يتعهد من تمنراست بالتكفل باحتياجات سكان الجنوب

تمنراست- أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، السيد حساني شريف عبد العالي، يوم الثلاثاء بولاية تمنراست، أن برنامجه أعطى أولوية للتكفل العاجل بمناطق الجنوب من خلال بعث المشاريع التنموية التي من شانها تلبية احتياجات سكان المنطقة.

وخلال لقاء مع أعيان وسكان الولاية بمخيم التوارق، في اليوم ال13 من الحملة الانتخابية، لفت السيد حساني شريف إلى "الدور العميق والاستراتيجي لولاية تمنراست وكذا عمقها الثقافي والتاريخي وتعايش سكانها بمختلف مكوناتهم"، مضيفا أن برنامجه الانتخابي "فرصة"، "أعطى أولوية للتكفل العاجل بمناطق الجنوب من خلال بعث المشاريع التنموية التي من شانها تلبية احتياجات سكان المنطقة".

وتعهد رئيس حركة مجتمع السلم ب "تنفيذ برنامج تنموي خاص مبني على تعزيز البنية التحتية وإنشاء الهياكل وترقية الاستثمار في عديد المجالات بما يساهم في القضاء على البطالة وتوفير شروط العيش الكريم للمواطن".

كما التزم -- في حال انتخابه رئيسا للجمهورية -- بإنشاء "سوق حرة للمقايضة مع الدول الأفريقية".

وفي ختام اللقاء، دعا السيد حساني شريف المواطنين إلى "دعمه في الانتخابات ومنحه أصواتهم يوم 7 سبتمبر القادم  لاعطائه الفرصة لتنفيذ برنامجه الانتخابي".

وقبيل اللقاء، قام المترشح حساني شريف بنشاط جواري بوسط المدينة وتواصل مع المواطنين أين أكد ان منطقة تمنراست "تحمل أبعادا إستراتيجية في كل ما يتعلق بأمن واستقرار الوطن والحفاظ على التنوع داخله، كما أنها تشكل بوابة نحو افريقيا"، مشيرا إلى أن مشروعه السياسي "يحمل برنامجا تنمويا خاصا  بالمناطق الجنوبية".

