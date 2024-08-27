رئاسيات: تجمع شبابي بالعاصمة لشرح برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

وقد شهد هذا التجمع الذي احتضنه مقر التنسيقية الولائية ببن عكنون، تنظيم ورشات تفاعلية وموضوعاتية لشرح برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون مع التطرق الى عدة محاور تتعلق بالطابع الاجتماعي للدولة والتنمية الاقتصادية والانتقال الرقمي والتكنولوجي وكذا دور الشباب والمجتمع المدني، الى جانب تحسين الإطار المعيشي والبيئي وسبل مكافحة البطالة وتدعيم المؤسسات الناشئة وغيرها من المحاور التي شكلت نقطة التقاء هؤلاء الشباب.
وفي هذا الصدد، أشار المتدخلون الى أن برنامج شعار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، الذي يحمل شعار "من أجل جزائر منتصرة"، يولي أهمية خاصة للشباب من خلال فتح المجال أمامهم لإبراز قدراتهم وتجسيد أفكارهم ومشاريعهم، معتبرين أن استحداث المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني "خير دليل على ذلك".
وأضافوا أن السيد عبد المجيد تبون "منح الشباب فرصة المشاركة في الحياة السياسية وفتح أمامهم قنوات الاتصال مع المسؤولين"، داعين الى المشاركة القوية والتصويت لصالح المترشح الحر.