رئاسيات: البرنامج الانتخابي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة للشباب

وخلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الرياضي الجواري لبلدية الحشم في إطار اليوم ال 13 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أشار السيد حداد إلى أن "البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، يولي أهمية كبيرة للشباب من خلال تعهده في حال انتخابه لعهدة ثانية، بتوسيع المشاركة السياسية للشباب في المجالس المنتخبة، فضلا عن تقديم لهذه الشريحة تحفيزات وتسهيلات كبيرة من أجل استحداث مؤسسات ناشئة".
وأضاف ذات المتحدث أن السيد عبد المجيد تبون "سيواصل في حال إعادة انتخابه، مساعيه الرامية لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل للشباب وكذا التزامه برفع أجور العمال".
كما ذكر السيد حداد بإنجازات المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، خلال عهدته الرئاسية الأولى في المجال الدبلوماسي من خلال "دفاع الجزائر المستميت عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية والحضور القوي في المحافل الدولية".
وبالمناسبة، دعا رئيس حزب جبهة النضال الوطني إلى التصويت بقوة لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، "من أجل بناء جزائر جديدة قوية مهابة بين الأمم".