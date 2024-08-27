رئاسيات: أجندة اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 20:03     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: أجندة اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية

الجزائر - فيما يلي أجندة اليوم الرابع عشر من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر :

- مرشح جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, ضيف منتدى جريدة "المجاهد" (10:00) ثم نشاط جواري بولاية البليدة (17:00) .

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف, بولاية جانت (مساء).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة عثمان بالي بولاية إليزي (09:00) وآخر بقاعة المحاضرات للمجلس الشعبي الولائي ببرج باجي مختار (17:00).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة عبد القادر علولة بولاية تلمسان (09:00) وآخر بالمكتبة العمومية الرئيسية مالك بن نبي بولاية عين تموشنت (17:00).

- تجمع شعبي لجبهة المستقبل بدار الثقافة والفنون علي معاشي بولاية تيارت (10:00) وآخر بدار الثقافة عبد الله بن كريو بولاية الأغواط (17:00).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بولاية أدرار (18:00) ثم عمل جواري بإحدى بلديات الولاية.

- تجمع شعبي لحزب الفجر الجديد بالمركز الثقافي لبلدية حمام بوغرارة بولاية تلمسان (10:00).

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 20:17
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 20:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

