رئاسيات: اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "فرصة لاستكمال الإنجازات والإصلاحات"

سوق أهراس - أبرزت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر, فاطمة الزهراء زرواطي, مساء اليوم الثلاثاء بسوق أهراس, أن اختيار المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, خلال الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر المقبل, "فرصة لاستكمال الإنجازات والإصلاحات".

وخلال تجمع شعبي بقاعة المحاضرات "ميلود طاهري" في اليوم ال13 من الحملة الانتخابية, أوضحت السيدة زرواطي أن "اختيار المواطنين والمواطنات للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, يعود أساسا إلى الإنجازات والمشاريع المجسدة خلال عهدته الأولى", مبرزة أنه "الرجل المناسب للجزائر لا سيما في هذه المرحلة".

واعتبرت في ذات السياق, المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "رجل هذه المرحلة المهمة على الصعيدين الوطني والدولي, لا سيما وأنه يعمل من أجل الرقي بالعدالة الاجتماعية".

وجددت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر دعوة المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالح السيد عبد المجيد تبون لا سيما وأن "برنامجه --مثلما أشارت إليه-- يحمل الأمل لكل فئات المجتمع".

وبذات المناسبة, التقت السيدة زرواطي, ضمن نشاط جواري, بمواطني مدينتي مداوروش وتاورة, حيث تجاذبت أطراف الحديث معهم ودعتهم إلى المشاركة بقوة في الموعد الانتخابي المقبل.

