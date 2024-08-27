رئاسيات: أنشطة جوارية متواصلة لممثلي المترشحين بولاية غرداية

وفي هذا الشأن تنظم المديرية الولائية لحملة مترشح حركة مجتمع السلم (حمس), السيد عبد العالي حساني شريف, خرجات ميدانية عبر مختلف الأحياء الكبرى للولاية, يتم خلالها التعريف بالبرنامج الانتخابي لمترشح الحركة, من خلال التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف شرائحهم والاستماع إلى انشغالاتهم بخصوص ملفات التنمية واهتمامات الشباب وغيرها من المسائل الأخرى ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتم توزيع مطويات على المواطنين والمحلات التجارية, تتضمن شروحات للبرنامج الانتخابي الذي تقدم به السيد عبد العالي حساني شريف لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم , حسبما صرح به لوأج عضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم, مروان بن قطاية.
وبدوره نشط رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني, طاهير شيحة, تجمعا شعبيا مساء أمس الاثنين بقاعة سينما ميزاب بغرداية بهدف شرح المحاور الكبرى للبرنامج الانتخابي للمترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, والتذكير بإنجازاته التي حققها خلال السنوات الأخيرة, خاصة ما تعلق بترقية دور منظمات المجتمع المدني.
ودعا السيد طاهير شيحة بالمناسبة المواطنين للتجند والمشاركة بقوة يوم الاقتراع, من أجل التصويت لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون.
وبدورها, تواصل مديرية الحملة الانتخابية لمترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية, السيد يوسف أوشيش, بعقد لقاءات جوارية وخرجات ميدانية عبر مختلف مناطق الولاية للتعريف ببرنامج المترشح, تحت عنوان "رؤية", للمواطنين ودعوتهم للتصويت لصالحه, حسبما أفادت به مديرية الحملة الانتخابية لمترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية بولاية غرداية .