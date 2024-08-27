رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيعمل على ضمان "صلاحيات واسعة" للمجالس المنتخبة

و أوضح السيد بن مبارك, خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات الكبرى بالحي الإداري بعاصمة الولاية, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن برنامج ذات المترشح الحر "يتضمن إعطاء صلاحيات أوسع للمسؤولين والمنتخبين المحليين من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية, لتمكين المجلس الشعبي البلدي من أداء مهامه بشكل أفضل".
و أضاف بأن البرنامج يتضمن "عديد المحاور, منها على وجه الخصوص الانتقال التدريجي من اقتصاد مبني على المحروقات إلى آخر قوي وذلك بتطوير الصادرات خارج المحروقات, فضلا عن الاهتمام أكثر بالمؤسسات الناشئة لما لها من انعكاس إيجابي سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو استحداث الثروة, ناهيك عن مواصلة محاربة التعقيدات البيروقراطية و مجابهة الإطارات المعرقلة للتنمية".
و تطرق ذات المتحدث إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون, على غرار العمليات التنموية عبر مختلف الولايات واسترجاع الأموال المنهوبة, علاوة على انطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة مست قطاعي السكك الحديدية والمناجم وغيرهما والتي ستعطي, كما قال, "قيمة اقتصادية مضافة للبلاد" بعد دخولها حيز الخدمة.
و في الختام, دعا السيد بن مبارك الحضور ومن خلالهم كل الجزائريين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل واختيار برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون.