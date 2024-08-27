رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيعمل على ضمان "صلاحيات واسعة" للمجالس المنتخبة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 16:53     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيعمل على ضمان &quot;صلاحيات واسعة&quot; للمجالس المنتخبة

جيجل - أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, عبد الكريم بن مبارك, اليوم الثلاثاء من ولاية جيجل, أن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, سيولي أهمية خاصة لإصلاح الجماعات المحلية و سيعمل على ضمان "صلاحيات واسعة" للمجالس المنتخبة.

و أوضح السيد بن مبارك, خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة المحاضرات الكبرى بالحي الإداري بعاصمة الولاية, في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أن برنامج ذات المترشح الحر "يتضمن إعطاء صلاحيات أوسع للمسؤولين والمنتخبين المحليين من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية, لتمكين المجلس الشعبي البلدي من أداء مهامه بشكل أفضل".

و أضاف بأن البرنامج يتضمن "عديد المحاور, منها على وجه الخصوص الانتقال التدريجي من اقتصاد مبني على المحروقات إلى آخر قوي وذلك بتطوير الصادرات خارج المحروقات, فضلا عن الاهتمام أكثر بالمؤسسات الناشئة لما لها من انعكاس إيجابي سواء من حيث توفير مناصب الشغل أو استحداث الثروة, ناهيك عن مواصلة محاربة التعقيدات البيروقراطية و مجابهة الإطارات المعرقلة للتنمية".

و تطرق ذات المتحدث إلى الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون, على غرار العمليات التنموية عبر مختلف الولايات واسترجاع الأموال المنهوبة, علاوة على انطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة مست قطاعي السكك الحديدية والمناجم وغيرهما والتي ستعطي, كما قال, "قيمة اقتصادية مضافة للبلاد" بعد دخولها حيز الخدمة.

و في الختام, دعا السيد بن مبارك الحضور ومن خلالهم كل الجزائريين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل واختيار برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 18:04
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيعمل على ضمان "صلاحيات واسعة" للمجالس المنتخبة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 16:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق