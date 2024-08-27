رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يلتزم بمواصلة دعم الشباب لبناء وطن قوي وعصري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 16:45     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يلتزم بمواصلة دعم الشباب لبناء وطن قوي وعصري

 قسنطينة - أكد إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء بولايات عنابة، الطارف وورقلة، على التزام السيد عبد المجيد تبون بمواصلة دعم الشباب لترقية مكانتهم وإسهامهم في بناء وطن قوي وعصري.

وفي هذا الشأن، أكد السيد مراد، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي وعمل جواري بكل من ساحتي الكور وسيدي سالم بمدينة عنابة، إلى جانب لقاء جواري مع الفلاحين وممثلي المجتمع المدني ببلدية البسباس بولاية الطارف، في إطار اليوم 13 من الحملة الانتخابية لرئاسيات ال 7 سبتمبر المقبل، أن "التصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، سيفوضه لمواصلة دعم الشباب بعد سلسلة الانجازات المحققة لفائدتهم خلال العهدة الرئاسية الأولى".

ومن بين هذه الانجازات --يضيف السيد مراد-- دسترة المجلس الأعلى للشباب كهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية وكذا اعتلاء الشباب لمناصب سامية في مختلف المجالات.

ولكون الشباب --كما قال-- محركا هاما في مسار الجزائر الجديدة، فقد تم أخذه بعين الاعتبار في البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، ليكون دعما لما تحقق سابقا من انجازات.

وخلال إشرافه بمدينة البسباس بولاية الطارف على لقاء جواري مع الفلاحين ومختلف فعاليات المجتمع المدني، تطرق السيد مراد إلى البرنامج الانتخابي للمترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، الذي "يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن من خلال مواصلة مساعي تنمية مناطق الوطن، فضلا على تحسين أوضاع مختلف فئات المجتمع على غرار النساء والفلاحين والشباب، فضلا عن المضي في تجسيد سياسة الدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة جهود التنمية''.

ودعا السيد مراد بالمناسبة إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح المترشح الحر، السيد عبد المجيد تبون، لمواصلة هذه الانجازات.

بعدها، تنقل السيد مراد الى ولاية ورقلة حيث نشط تجمعا شعبيا بقاعة "سدراتة" أكد فيه بأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، وفي حال انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، "سيواصل جهوده لحماية كرامة المواطن الجزائري وتوفير الظروف المساعدة على ترقية حياته ليومية"، الى جانب تجسيد "مختلف الإصلاحات والبرامج التنموية التي شرع فيها خلال عهدته السابقة، على غرار التكفل بمناطق الظل وكذا ملفي الشغل والسكن".

 للإشارة، سيشرف السيد إبراهيم مراد مساء اليوم على لقاء مع الأعيان والشركاء السياسيين بولاية تمنراست.

  الفئـة : الجـزائـر

