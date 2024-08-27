رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يضمن مواصلة دعم الفئات الشبانية"

وخلال تجمع شعبي بالمسرح الجهوي "شباح المكي" بعاصمة الولاية في إطار اليوم ال13 من الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, أوضح السيد حيداوي أن برنامج المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون "يتضمن مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتكفل بكل فئات المجتمع, مع مواصلة دعم الشباب وتثمين دورهم في بناء الاقتصاد الوطني ورفع قيمة منحة البطالة".
وذكر بأن المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, "أسس خلال عهدته الأولى لديمقراطية تشاركية ومنح الفرصة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية و من ثمة المساهمة في صناعة القرار".
ودعا السيد حيداوي بالمناسبة, المواطنين عموما والشباب خصوصا إلى المشاركة بقوة في الرئاسيات المقبلة التي ستصنع --كما قال-- "مستقبل الجزائر", والالتفاف حول المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون وتجديد الثقة فيه "لتوجيه رسالة قوية للخارج من جهة وتمكينه من تجسيد التزاماته التي تندرج في صميم طموحات الشعب من جهة أخرى".