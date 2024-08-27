رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يعمل على بعث دولة قوية اقتصاديا وعصرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:30     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يعمل على بعث دولة قوية اقتصاديا وعصرية

النعامة ـ أكد رئيس حزب جبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, اليوم الثلاثاء بولاية النعامة, أن المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر, السيد عبد المجيد تبون, يعمل على بعث دولة ناشئة اقتصاديا وعصرية وقوية بتسخير سواعد شبابها وكفاءاتها العلمية.

و أوضح السيد بوطبيق خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة سينما "الأمل" بمدينة مشرية في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون "يحمل رؤية استراتيجية واضحة تعتمد على مواصلة تحقيق المؤشرات المالية و الإقتصادية الإيجابية والرفع من نسبة نمو الإقتصاد الوطني".

و أضاف أن السيد عبد المجيد تبون "يعول على إعادة الثقة في شباب الجزائر وذوي الكفاءات العلمية لمواصلة الخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال عهدته الرئاسية الأولى لبناء اقتصاد قوي وتجسيد مختلف المشاريع المهيكلة كإنتاج الحديد ومختلف الموارد المنجمية وتحلية مياه البحر وخلق أقطاب للزراعات الإستراتيجية وبناء منشآت رياضية ومستشفيات كبرى وغيرها".

وذكر ذات المتحدث بمختلف محاور البرنامج الإنتخابي للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, مشيرا إلى الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الجزائر وحضورها في المحافل الدولية خلال السنوات الأخيرة.

وينتظر أن ينشط السيد بوطبيق تجمعا شعبيا مماثلا مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات "أحمد حري" بمدينة البيض.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 19:18
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:30     الفئـة : الجـزائـر   شارك

