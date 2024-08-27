رئاسيات : التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن مواصلة تنمية الفلاحة وتحقيق الامن الغذائي

رئاسيات : التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن مواصلة تنمية الفلاحة وتحقيق الامن الغذائي

قالمة - أبرز الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين, عبد اللطيف ديلمي, اليوم الثلاثاء بقالمة بأن التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون خلال رئاسيات ال7 من سبتمبر المقبل سيضمن مواصلة تنمية القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام.

وأوضح السيد ديلمي خلال تنشيطه لتجمع شعبي بحضور ممثلي فلاحين عن 12 ولاية من شرق البلاد ضمن اليوم ال13 من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, بأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يعتبر بأن "تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام يعد أساسيا لدعم السيادة الوطنية".

وأضاف بأن "صوت الفلاح والموال والمستصلح والمربي في الرئاسيات المقبلة يجب أن يكون لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون وذلك التزاما منهم بدعمه في الجهود التي يبذلها لخدمة الفلاحة والفلاحين وتثبيت حقهم في العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني".

ودعا السيد ديلمي إلى التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع يوم ال7 من سبتمبر المقبل للتصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, قائلا "لنرافق من رافقنا ونأخذ باليد التي امتدت لنا خلال الفترات العجاف و منحتنا بذورا و أسمدة بالمجان وأوصلت الكهرباء إلى مناطق الإنتاج".

