رئاسيات: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن بناء اقتصادي وطني قوي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:12     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن بناء اقتصادي وطني قوي

تيارت - أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, اليوم الثلاثاء بتيارت, أن التصويت لصالح المترشح الحر للرئاسيات, السيد عبد المجيد تبون, "سيضمن العيش الكريم للمواطن وبناء اقتصاد وطني قوي".

وفي تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "بلعربي عبد الله" في اطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, دعا السيد ياحي الى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون كونه "يلتزم ويفي بالتعهدات, فإنجازاته واضحة في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق برفع الأجور والمنح, وهو يسعى لضمان العيش الكريم للمواطن كونه في قلب سياسته الاجتماعية".

و أضاف المتحدث أن السيد تبون لديه "نظرة مسؤولة لبناء اقتصاد قوي من خلال تقديم دعم أكبر للفلاحة لضمان الأمن الغذائي والتخلي نهائيا عن الاستيراد, وقد أحدث فعلا ثورة في المجال في جنوب البلاد من خلال انتاج القمح والذرة ومختلف المنتجات الزراعية الاخرى, وكان لذلك نتائج مبهرة, كما انه وقف مع الفلاحين خلال فترة الجفاف".

و أبرز ذات المتحدث أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى ايضا لتحقيق الأمن المائي من خلال برنامج يمتد بين 2025 و2030 بهدف توفير هذه المادة الحيوية ل60 بالمائة من سكان الوطن عبر تقنية تحلية مياه البحر, مشيدا بالمناسبة بقرارات السيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى لمعالجة نقص المياه بولاية تيارت.

وفي ختام تدخله, عبر السيد ياحي عن قناعته بأن "سكان تيارت وكل مدن الجزائر سيخرجون بقوة يوم الاقتراع للتصويت ويعطوا درسا للمشككين والحاقدين وليثبتوا للأعداء أن الجزائر قوية بنضال رجالها ونسائها".

للإشارة, سينشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا مماثلا مساء اليوم بمدينة سعيدة.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 أوت 2024 17:48
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن بناء اقتصادي وطني قوي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:12     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

25.09.21

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

25.09.21

المرصد الوطني للمجتمع المدني : السيدة حملاوي تستقبل وفدا من أعيان ولاية جانت

25.09.21

إدانة شديدة لقمع المخزن احتجاجات رافضة لرسو سفن إبادة الفلسطينيين بالموانئ الغربية

25.09.21

الدبلوماسية الصحراوية تحقق انتصارات حقيقية على الساحة الدولية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق