رئاسيات: التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيضمن بناء اقتصادي وطني قوي

وفي تجمع شعبي بالقاعة متعددة الرياضات "بلعربي عبد الله" في اطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, دعا السيد ياحي الى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون كونه "يلتزم ويفي بالتعهدات, فإنجازاته واضحة في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق برفع الأجور والمنح, وهو يسعى لضمان العيش الكريم للمواطن كونه في قلب سياسته الاجتماعية".
و أضاف المتحدث أن السيد تبون لديه "نظرة مسؤولة لبناء اقتصاد قوي من خلال تقديم دعم أكبر للفلاحة لضمان الأمن الغذائي والتخلي نهائيا عن الاستيراد, وقد أحدث فعلا ثورة في المجال في جنوب البلاد من خلال انتاج القمح والذرة ومختلف المنتجات الزراعية الاخرى, وكان لذلك نتائج مبهرة, كما انه وقف مع الفلاحين خلال فترة الجفاف".
و أبرز ذات المتحدث أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى ايضا لتحقيق الأمن المائي من خلال برنامج يمتد بين 2025 و2030 بهدف توفير هذه المادة الحيوية ل60 بالمائة من سكان الوطن عبر تقنية تحلية مياه البحر, مشيدا بالمناسبة بقرارات السيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى لمعالجة نقص المياه بولاية تيارت.
وفي ختام تدخله, عبر السيد ياحي عن قناعته بأن "سكان تيارت وكل مدن الجزائر سيخرجون بقوة يوم الاقتراع للتصويت ويعطوا درسا للمشككين والحاقدين وليثبتوا للأعداء أن الجزائر قوية بنضال رجالها ونسائها".
للإشارة, سينشط الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا شعبيا مماثلا مساء اليوم بمدينة سعيدة.