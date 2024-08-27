وفد برلماني جزائري يشارك بكوتونو في الجمعية السنوية العامة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية

الجزائر - يشارك وفد برلماني جزائري في الجمعية السنوية العامة التاسعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية, المقررة بعاصمة البينين, كوتونو, في الفترة ما بين 28 و30 أغسطس الجاري, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمجلس الأمة.

وأوضح نفس المصدر أن مجلس الأمة سيكون ممثلا في هذه الجمعية التي تنعقد تحت شعار "عقد من تعزيز قدرات البرلمانيين الأفارقة بهدف تشريع رقابة وتقييم أحسن للسياسات العمومية: تفكير تعاون وآفاق", بنائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, سمير زوبيري وعضو المجلس, يوسف لعراب, وذلك ضمن وفد عن البرلمان بغرفتيه.

وتهدف الشبكة من خلال استراتيجية عملها إلى "مرافقة البرلمانيين الأفارقة في مجال التقييم والمتابعة الجيدة لتنفيذ التشريعات ورسم السياسات العامة وتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والتمثيلية بما يخدم مصالح شعوب القارة الافريقية", وفقا لذات البيان.