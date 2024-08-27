السيد بلمهدي يشارك في الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 أوت 2024 15:07     الفئـة : الجـزائـر
السيد بلمهدي يشارك في الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

الجزائر - يشارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف, السيد يوسف بلمهدي, يومي 29 و 30 أغسطس الجاري, بالعاصمة ياوندي بالكاميرون, في أشغال الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد بلمهدي "سيترأس الوفد الجزائري الذي سيشارك في الدورة ال50 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, المزمع عقدها يومي 29 و 30 أغسطس الجاري بالعاصمة ياوندي بالكاميرون''.

