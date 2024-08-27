السيد عطاف يعزي في وفاة وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور نبيل العربي

الجزائر - وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء, برقيتي تعازي إلى كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة, السيد بدر عبد العاطي, وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية, السيد أحمد أبو الغيط, إثر وفاة الدكتور نبيل العربي, وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأعرب الوزير أحمد عطاف في برقيتيه عن "خالص عبارات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وكافة أسرة الدبلوماسية المصرية وأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية, داعيا من الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه", يضيف البيان.

كما أشاد السيد الوزير ب "المسار الحافل للفقيد الذي يعد قامة من قامات الدبلوماسية المصرية وأحد أعمدة العمل العربي المشترك الذين سيسجل لهم التاريخ تفانيهم وإخلاصهم في الدفاع عن قضايا وأولويات المنطقة العربية وهي تجتاز واحدة من أصعب مراحلها التاريخية", وفقا لبيان الوزارة.