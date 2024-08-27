صحافة شرق البلاد: المترشحون يركزون في خطاباتهم على أهمية ضمان الأمن الغذائي للبلاد  

قسنطينة - استحوذت مسالة الأمن الغذائي و تحديات تحقيقه على حيز هام في خطابات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر, حسب ما نقلته اليوم الثلاثاء الصحافة الصادرة بشرق البلاد.

وكتبت في هذا الشأن يومية "النصر" العمومية تحت عنوان "تحديات الأمن الغذائي في صلب البرامج الانتخابية للرئاسيات" بأن المترشحين الثلاثة يجمعون في خطاباتهم على "ضرورة ضمان الأمن الغذائي للبلاد لاستكمال أسس السيادة الوطنية و لإبعاد البلاد عن كل مخاطر التبعية الغذائية" مقدمين في هذا الصدد حلولا و اقتراحات لدعم الإنتاج الفلاحي.

ونقلت ذات الجريدة في هذا السياق عن مترشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش بأن البلاد و بالنظر إلى المقومات الطبيعية المتنوعة التي تتوفر عليها باستطاعتها تحقيق الأمن الغذائي وأن برنامجه الانتخابي يتضمن حلولا عديدة من بينها إنشاء أقطاب زراعية عبر الوطن ومرافقة و دعم الفلاحين لضمان وفرة المنتوج.

ولتحقيق هذا المسعى يتعهد مترشح جبهة القوى الاشتراكية –حسب النصر- بإنشاء وكالة وطنية للأمن الغذائي.

كما عرض المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون وفقا لما نقلته "النصر" مخططا للنهوض بالفلاحة لبلوغ أكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات الزراعية المسقية.

وتطرقت ذات الجريدة للتجمع الشعبي الذي نشطه المترشح الحر بوهران و الذي أكد فيه بأن مسألة الأمن الغذائي" ستتحول إلى واقع مع نهاية سنة 2027" حيث سيكون للبلاد زيتها و سكرها الخاص بها و بنسبة 100 بالمائة كما وعد بالتوقف نهائيا عن استيراد القمح الصلب بداية من سنة 2026.

وبخصوص برنامج مترشح حركة مجتمع السلم (حمس) السيد عبد العالي حساني شريف فيما يتعلق بهذا القطاع الاستراتيجي ذكرت ذات اليومية أنه يقترح وضع برامج استعجالية للنهوض بمناطق الهضاب لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إيصال الماء إليها و دعم الإنتاج الفلاحي و الغذائي و الاهتمام بالثروة الحيوانية.

كما يتضمن برنامج مترشح (حمس) على وجه الخصوص حسب ما نقلته "النصر" خطة وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى تطوير الزراعات الإستراتيجية.

من جهتها كتبت يومية "سيبوس تايمز" الناطقة بالفرنسية في تعليقها على مجريات الحملة الانتخابية تحت عنوان "المترشحون يلتزمون بتلبية تطلعات الجزائريين" بأن المترشحين الثلاثة وممثليهم "قد جددوا التأكيد على أنهم سيعملون على تلبية تطلعات الجزائريين خاصة ما تعلق منها بالجانب الاجتماعي على غرار السكن و التشغيل و التكفل بانشغالات الشباب و الرفع من منح المتقاعدين و كذلك تلك الموجهة للفئات الهشة.

للإشارة فقد واصلت مختلف الصحف الصادرة بشرق البلاد مواكبتها لمجريات الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل على غرار "عين الجزائر" التي نشرت مقالا تحت عنوان "المترشحون و ممثلوهم يواصلون تنقلاتهم عبر الوطن لاستقطاب الناخبين و التأكيد على أهمية الاستحقاق المقبل".