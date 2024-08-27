صحف الجنوب: المترشحون في دوريات مكثفة لكسب أصوات الناخبين

ورقلة - أجمعت عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بولايات جنوب شرق الوطن على أن المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر القادم قد كثفوا وتيرة تحركاتهم ونشاطاتهم للترويج لبرامجهم الإنتخابية وحشد التأييد لها لتشمل مختلف ربوع الوطن لكسب أصوات الناخبين وذلك في إطار اليوم الثاني عشر من مجريات الحملة الإنتخابية.

وفي هذا الشأن نشرت يومية القائد نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي في صفحتها الأولى عنوان "وعود متنوعة لإستقطاب أصوات الناخبين" نقلت فيه الجولات الميدانية المكثفة للمترشحين في مختلف ولايات الوطن محاولة منهم لملامسة أهم تطلعات المواطنين من شتى الشرائح الإجتماعية لإستقطاب أصواتهم يوم الإقتراع.

وأوردت في هذا الصدد أن مترشح حزب جبهة القوى الإشتراكية السيد يوسف أوشيش قال في تصريحات صحفية على هامش نشاط جواري بغرداية, "أن البرنامج الذي يخوض به الرئاسيات يقترح حلولا واقعية لتكريس التغيير وبناء مستقبل البلد على أسس متينة'', داعيا المواطنين ''للإلتفاف حول مشروعه".

وأضاف في السياق ذاته – حسب ذات الصحيفة -- أن الحلول التي يقترحها مستمدة من مبادئ أول نوفمبر التي من أهم أهدافها إقامة دولة اجتماعية ديمقراطية, مجددا التأكيد أن استحقاق ألـ7 سبتمبر "فرصة للتجند لتجسيد التغيير وبناء جزائر متصالحة مع نفسها".

وبمناسبة تواجده بغرداية الولاية التي تتميز بعمران نموذجي – كما أضافت اليومية-- أبرز المترشح أهمية الحفاظ على التراث الوطني بمختلف أنواعه والتأسيس لإشعاع ثقافي ومنظومة للحفاظ على هذا التراث.

كما تطرقت أيضا إلى عديد الأنشطة الجوارية والتجمعات الشعبية التي نشطها ممثلو الأحزاب المساندة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون والتي تناولوا فيها حسب يومية القائد نيوز – بالشرح والتفصيل برنامجه الإنتخابي الذي يخوض به سباق الرئاسيات.

وفي الإطار ذاته نشرت يومية الطاسيلي نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية جانت تغطية شاملة لخرجات المترشحين وممثليهم, ونقلت أهم تصريحاتهم, ومن بينهم التجمع الشعبي الذي نشطه مصطفى حيداوي, الإطار بالمديرية الوطنية للحملة الانتخابية للمترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, بتوقرت الذي دعا فيه – حسبها-- إلى "الإلتفاف حول برنامج المترشح الحر والتصويت لصالحه من أجل تعزيز المكتسبات والاصلاحات المحققة".

ومن جهته يرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي في تجمع له ببوسعادة (المسيلة), –تضيف اليومية-- أن دعم ''المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون سيسمح له بمواصلة سياسة الدعم الإجتماعي التي تشمل لمختلف الفئات وكذا تجسيد البرامج السكنية".

وتحت عنوان "المترشحون في دورية نحو الجنوب" أبرزت يومية "الجنوب الكبير" الناطقة بالعربية والصادرة بولاية إيليزي, أن مترشح حركة مجتمع السلم (حمس) السيد عبد العالي حساني شريف وعد في تجمع شعبي نشطه بولاية أدرار بـ"بناء مليون سكن في الولايات الصحراوية".

وذكر أن برنامجه الإقتصادي – كما نقلت ذات الصحيفة "ذو طابع إجتماعي تضامني وتكافلي متنوع ومستدام يحقق الرفاه, محوره العنصر البشري", مبرزا أيضا أن برنامجه "يسعى لمساعدة المواطنين للحصول على سكن".

وفي رصدها لبعض الأنشطة الجوارية نقلت "الجنوب الكبير" دعوة ممثل المجلس الأعلى للشباب بولاية إن قزام, ريكان عبد الرحمان, من بلدية تين زواتين الحدودية الشباب إلى "المشاركة بقوة في رئاسيات 7 سبتمبر القادم من أجل جزائر مستقرة ومنتصرة".

واستعرضت من جهتها صحيفة "الجديد اليومي" الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي مختلف تجمعات المترشحين وممثليهم بعديد ولايات الوطن.

وأشارت بدورها يومية "الواحات اليوم" الناطقة بالعربية والصادرة بولاية ورقلة أن الحملة الإنتخابية تدخل يومها الثالث عشر, وسط "تفاؤل كبير" ووعي المواطنين بأهمية هذا الإستحقاق الإنتخابي الهام في تاريخ الجزائر الجديدة.