زرواطي تدعو إلى الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع لأداء واجب وطني

وأبرزت السيدة زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بالمتحف البلدي وعمل جواري بحي "5 جويلية" وسط مدينة العلمة, في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق المقبل, باعتباره واجبا وطنيا.
وبعد أن أبرزت أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون الذي يسانده حزبها "مد يده في السنوات الفارطة لفئة الشباب وفتح لهم كل الأبواب بتخصيص أغلب المشاريع لهذه الفئة وأتقن لغة التواصل معهم", قالت بأنه "عليهم اغتنام الفرصة من أجل مواصلة الإصلاحات والإنجازات والحصول على مكاسب أخرى في وطنهم, لكون يد هذا المترشح الحر ستظل ممدودة لهم, وفق ما تضمنه برنامجه لفائدة هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع الجزائري".
وتطرقت ذات المتحدثة إلى الإنجازات التنموية التي تجسدت خلال عهدته الرئاسية الأولى "و جعلتنا نسير نحو الريادة و تحقيق التنمية الشاملة وهو الأمر الذي يشجعنا على المواصلة", داعية الى التوجه ب"قوة" إلى صناديق الإقتراع يوم 7 سبتمبر و "صنع عرس ديمقراطي حقيقي يسوده الإحترام و التقدير المتبادل, من أجل جزائر منتصرة في وقت كثر فيه المتربصون".