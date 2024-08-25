زرواطي تدعو إلى الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع لأداء واجب وطني

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:52     الفئـة : الجـزائـر
زرواطي تدعو إلى الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع لأداء واجب وطني

سطيف ـ دعت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج), فاطمة الزهراء زرواطي, يوم الأحد من العلمة (شرق سطيف), كل فئات المجتمع وخاصة الشباب إلى الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع  يوم 7 سبتمبر المقبل وعدم تفويت فرصة أداء واجب وطني.

وأبرزت السيدة زرواطي خلال تجمع شعبي نشطته بالمتحف البلدي وعمل جواري بحي "5 جويلية" وسط مدينة العلمة, في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات لصالح المترشح الحر, السيد عبد المجيد تبون, أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق المقبل, باعتباره واجبا وطنيا.

وبعد أن أبرزت أن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون الذي يسانده حزبها "مد يده في السنوات الفارطة لفئة الشباب وفتح لهم كل الأبواب بتخصيص أغلب المشاريع لهذه الفئة وأتقن لغة التواصل معهم", قالت بأنه "عليهم اغتنام الفرصة من أجل مواصلة الإصلاحات والإنجازات والحصول على مكاسب أخرى في وطنهم, لكون يد هذا المترشح الحر ستظل ممدودة لهم, وفق ما تضمنه برنامجه لفائدة هذه الفئة التي تشكل غالبية المجتمع الجزائري".

وتطرقت ذات المتحدثة إلى الإنجازات التنموية التي تجسدت خلال عهدته الرئاسية الأولى "و جعلتنا نسير نحو الريادة و تحقيق التنمية الشاملة وهو الأمر الذي يشجعنا على المواصلة", داعية الى التوجه ب"قوة" إلى صناديق الإقتراع يوم 7 سبتمبر و "صنع عرس ديمقراطي حقيقي يسوده الإحترام و التقدير المتبادل, من أجل جزائر منتصرة في وقت كثر فيه المتربصون".

آخر تعديل على الأحد, 25 أوت 2024 17:59
كلـمات مفتـاحيــة :
زرواطي تدعو إلى الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع لأداء واجب وطني
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:52     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الاعتراف بدولة فلسطين : ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لبريطانيا وكندا وأستراليا…

25.09.21

البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

الحزب الوطني الريفي ينظم مسيرة حاشدة ببروكسل

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق