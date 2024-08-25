خلفة مبارك يدعو إلى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مشروعه التنموي

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:24     الفئـة : الجـزائـر

تيارت - دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين, خلفة مبارك, يوم الأحد بتيارت إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل للتصويت بقوة لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مشروعه التنموي وقطع الطريق أمام الحاقدين على الجزائر.

وأبرز السيد خلفة في تجمع شعبي نشطه بالولاية المنتدبة قصر الشلالة في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أن مواقف المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, التي "يعتز بها الجزائريون تدعونا للتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالحه".

وأشار ذات المتحدث إلى انجازات وقرارات السيد عبد المجيد تبون في عهدته الرئاسية الأولى, على غرار إعادة جماجم شهداء المقاومة الوطنية من فرنسا وترسيم يوم للذاكرة الوطنية,مما يثير "الاعتزاز بالتاريخ الذي صنعه الآباء المجاهدون", وكذا مبادرته لجمع الفصائل الفلسطينية وحث قياداتها على توحيد الصفوف.

كما ذكر بإنجازات المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في مجال تنمية مختلف مناطق الوطن وترقية العديد من المدن إلى مصاف ولايات منتدبة ومنها قصر الشلالة.

كلـمات مفتـاحيــة :
خلفة مبارك يدعو إلى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مشروعه التنموي
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 17:24     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الاعتراف بدولة فلسطين : ترحيب فلسطيني بالخطوة التاريخية لبريطانيا وكندا وأستراليا…

25.09.21

البرلمان العربي يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

الحزب الوطني الريفي ينظم مسيرة حاشدة ببروكسل

25.09.21

انطلاق التصفيات الجهوية لأولمبياد المهن 2025 بالجزائر العاصمة

25.09.21

2458 أسرة بالعاصمة تستفيد من إعانات مالية بمناسبة الدخول المدرسي

25.09.21

رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتركيز على أداء مهامها بجدية عالية

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق