خلفة مبارك يدعو إلى التصويت لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لمواصلة مشروعه التنموي

وأبرز السيد خلفة في تجمع شعبي نشطه بالولاية المنتدبة قصر الشلالة في إطار الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة, أن مواقف المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, التي "يعتز بها الجزائريون تدعونا للتوجه إلى مراكز الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل والتصويت لصالحه".
وأشار ذات المتحدث إلى انجازات وقرارات السيد عبد المجيد تبون في عهدته الرئاسية الأولى, على غرار إعادة جماجم شهداء المقاومة الوطنية من فرنسا وترسيم يوم للذاكرة الوطنية,مما يثير "الاعتزاز بالتاريخ الذي صنعه الآباء المجاهدون", وكذا مبادرته لجمع الفصائل الفلسطينية وحث قياداتها على توحيد الصفوف.
كما ذكر بإنجازات المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في مجال تنمية مختلف مناطق الوطن وترقية العديد من المدن إلى مصاف ولايات منتدبة ومنها قصر الشلالة.