بن قرينة يدعو إلى التصويت بقوة لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون

ودعا بن قرينة, خلال لقاء جواري جمعه بسكان مدينة المقراني (غرب البويرة) في إطار اليوم ال11 من الحملة الانتخابية, المواطنين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل لمساندة السيد عبد المجيد تبون, من أجل "إبقاء راية الجزائر مرفوعة" و السماح له "باستكمال مختلف المشاريع التنموية التي أطلقها عبر البلاد" خلال عهدته الرئاسية الأولى.
كما حث رئيس حركة البناء الوطني, مواطني هذه المدينة على "الاتحاد والمشاركة في الاقتراع من أجل تمكين المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون من مواصلة جهوده الهادفة إلى الحفاظ على استقرار البلاد و رفع تحديات اجتماعية و اقتصادية و أمنية أخرى".
كما استعرض المتحدث عددا من المشاريع التنموية التي أطلقها السيد عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى, على غرار مشاريع عصرنة قطاع الاتصالات بالألياف البصرية الذي بلغ الحدود الجنوبية للبلاد, إلى جانب الاستثمارات الفلاحية والصناعية الجارية حاليا بهدف بناء اقتصاد قوي.
وواصل السيد بن قرينة الذي نشط لقاء مماثلا ببلدية سوق الخميس المجاورة, قائلا أن برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأمن الطاقوي في البلاد.