رئاسيات: برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لتطلعات المجتمع

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 15:59     الفئـة : الجـزائـر

باتنة - اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, يوم الأحد من بريكة بباتنة, أن برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يستجيب لتطلعات المجتمع.

ودعا السيد بن بعيبش في تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي بمدينة بريكة في إطار اليوم ال11 من الحملة الانتخابية لرئاسيات ال7 سبتمبر المقبل, المواطنين إلى التصويت لصالح برنامج السيد عبد المجيد تبون الذي يلتزم --مثلما قال—بتجسيد تطلعات وآمال الجزائريين, مشيرا على وجه التحديد إلى التعهد بإدراج "منحة خاصة للمرأة الماكثة بالبيت وما له من انعكاس ايجابي على هذه الشريحة من المجتمع".

وبعد أن ذكر بالمكتسبات المحققة خلال العهدة الأولى للسيد عبد المجيد تبون, دعا رئيس حزب الفجر الجديد إلى تجديد الثقة فيه لعهدة رئاسية ثانية من أجل "مواصلة بناء الجزائر الجديدة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة''.

ودعا السيد بن بعيبش في ختام تجمعه سكان المنطقة وكل الجزائريين إلى "المشاركة بقوة في انتخابات ال7 سبتمبر المقبل واختيار البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون لمواصلة الإصلاحات بما يضمن الرقي والازدهار للجزائر".

