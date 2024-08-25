حساني شريف يتعهد من غليزان بضمان توزيع عادل للسكن وتسوية وضعية السكنات الفردية

وخلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "محمد إسياخم", في اليوم ال11 من الحملة الانتخابية, أوضح السيد حساني شريف, أن برنامجه "فرصة" في شقه الاجتماعي يحرص على "مواصلة توسيع وتنويع المنتجات السكنية كما ونوعا بما يتماشى مع قدرات المواطنين".
كما تعهد "بتحيين وتحسين معيار الجودة والرفاه من خلال تطوير آليات مرافقة وترقية السكن الريفي وبعث سوق إيجارية" متنوعة تحفز على الاستثمار العقاري إلى جانب تنويع مصادر تمويل السكنات وتبني إجراءات لتحفيز إيجار السكنات الشاغرة.
واعتبر في ذات السياق, أن الجزائر "خطت خطوات كبيرة في مجال السكن إلا أنه مازالت هناك اختلالات ناتجة عن عدم التكافؤ في التوزيع واختيار الصيغ", ملتزما ب"رفع مختلف العراقيل الادارية البيروقراطية وضمان التوزيع العادل للسكن وكذا تسوية وضعية السكنات الفردية ما لم تمس بالعقار الفلاحي والصناعي".
وأبرز أن برنامجه يقوم على "الاصلاح والتجديد ومعالجة الاختلالات المسجلة في جميع المجالات بما يلبي طموحات المواطنين في دولة ديمقراطية وتعددية واجتماعية", مشيرا إلى أن ولاية غليزان بحاجة الى "توفير مناصب شغل لامتصاص البطالة وحل مشكل نقص الماء الشروب وكذا إعادة بعث المشاريع وتحسين الخدمات الصحية وشبكة الطرقات بالإضافة إلى اعتماد منظومة جادة لتطوير آليات التسيير في القطاع الاقتصادي العمومي وإدماج كبرى الشركات لمرافقة صغار المستثمرين وتشجيع الشراكات النوعية المحولة للتكنلوجيا".
وفيما يتعلق بالاستثمار, أكد المترشح أن مشروعه يرتكز على "تشجيع الاستثمار من خلال توفير بيئة مناسبة وجاذبة خصوصا في مجال الصناعات التحويلية الطاقوية منها والفلاحية مع توسيع آليات التمويل المحلي على غرار الإعانات وصناديق التنمية, إلى جانب قطع غيار السيارات وصولا إلى صناعة سيارة جزائرية".
وعاد السيد حساني شريف للتأكيد على أهمية هذا الاستحقاق "المفصلي والمصيري" الذي يجري في ظرف دولي "صعب ومعقد", داعيا الجميع إلى "الالتفاف حول العملية الانتخابية والتصويت بقوة يوم 7 سبتمبر تعبيرا عن الوحدة والتلاحم لإجهاض المخططات الدنيئة التي تستهدف بلادنا".