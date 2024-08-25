رئاسيات : تصاعد في وتيرة الحملة و إجماع حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية

  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 09:35     الفئـة : الجـزائـر
رئاسيات : تصاعد في وتيرة الحملة و إجماع حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية

الجزائر - أبرزت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأحد ,تسجيل "تصاعد" في وتيرة الحملة الانتخابية لرئاسيات ال7 سبتمبر, حيث أجمعت على أن القاسم المشترك لخطابات المترشحين يكمن في ضرورة تمتين الجبهة الداخلية لإفشال مخططات المتربصين بأمن و استقرار البلاد.

وفي هذا الخصوص كتبت يومية "الشعب" في تغطيتها للحملة الانتخابية في يومها العاشر, تحت عنوان "الجزائر.. خطى ثابة نحو الانتصار", مبرزة أن المنافسة تتصاعد بين المترشحين الذين يمرون إلى السرعة القصوى من أجل أقناع المواطنين ببرامجهم الانتخابية و حثهم على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي القادم وإفشال بذلك "مخططات المتربصين بالبلاد" .

وفي ذات الموضوع, توقعت "جريدة المساء" أن ترتفع وتيرة الحملة الانتخابية, مع مرور الوقت , مشيرة في تعليقها المعنون ب "فرسان الرئاسيات يمرون إلى السرعة القصوى", مستدلة في هذا الصدد بالنزول الجماعي للمترشحين وممثليهم إلى القواعد الشعبية وتنظيم لقاءات جوارية مكثفة و تجمعات شعبية يومية ,من أجل التقرب أكثر من المواطنين للترويج لبرامجهم الانتخابية التي تجمع على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة, فضلا عن تحفيزهم على المشاركة بكثافة في هذا الموعد الانتخابي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.              

بدورها ,توقعت يومية "الشروق" تسجيل "مفاجآت" خلال الأسبوع الثاني من الحملة التي ستشهد --حسبها-- "تكثيف في النشاط الميداني وإخراج أوراق جديدة لإقناع الناخب مع الاعتماد على حملات تواصلية مكثفة عبر وسائل الأعلام التقليدية و الحديثة والعمل على استمالة فئات مهمة في المجتمع على غرار الشباب.

نفس العنوان الإعلامي رصد توقعات بعض المحللين السياسيين و الاجتماعين بخصوص نسبة المشاركة المتوقعة في الرئاسيات المقبلة, والتي ستكون "مرتفعة", مرجعين ذلك إلى أن الجزائريين سيشاركون في هذا الموعد الانتخابي, لبعث "رسالة إلى العالم مفادها أنهم "متحدون في وجه المتربصين ولن يكسر شوكتهم أي تهديد مهما كان مصدره".

أما يومية "الخبر" فقد افتتحت طبعتها بعنوان, بالبنط العريض "مغازلة الصوت النسوي في قلب الحملة الانتخابية", مبرزة أن المترشحين يقترحون حزمة من الإجراءات الملموسة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع, ناقلة جملة التصريحات التي أدلى بها منشطوا الحملة.

من جانبها أبرزت يومية "المجاهد" الناطقة بالفرنسية, أن الحملة الانتخابية "تجري على قدم وساق", مبرزة في مقالها القواسم المشتركة في البرامج الانتخابية للمترشحين الثلاثة, مشيرة الى أن "الحفاظ على السيادة الوطنية و القدرة الشرائية للمواطن واستقلالية العدالة" من أبرز هذه القواسم.

أما جريدة "لسوار دالجيري", فقد حللت من خلال تغطيتها لمجريات الحملة الانتخابية, تصريحات المترشحين وممثليهم خلال تنشيطهم لمختلف التجمعات الشعبية و أنشطتهم الجوارية.    

وفي ذات الشأن أبرزت يومية "أوريزون" أن المترشحين الثلاثة "مجمعون على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية و المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الجزائر من كل المخاطر".

كما كتبت جريدة "لكسبرسيون" بعنوان "المترشحون يجمعون على أن السيادة الوطنية فوق الجميع", حيث لفتت الى أن هذه الانتخابات تعد "فرصة تاريخية لتعزيز الثوابت الوطنية".

أما جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية, فقد تطرقت إلى ما وصفته ب "الوعود الاقتصادية" للمترشحين, مشيرة إلى أن "تحسين مناخ الأعمال و الإصلاح المصرفي من أهم القضايا التي تناولها المترشحون".

 

آخر تعديل على الأحد, 25 أوت 2024 10:40
كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات : تصاعد في وتيرة الحملة و إجماع حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية
  أدرج يـوم : الأحد, 25 أوت 2024 09:35     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

25.09.21

قطاع التربية: نحو تنظيم مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف إداري

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق