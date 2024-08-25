الصحف الصادرة بوهران: الجانب الاقتصادي يستحوذ على حيز هام في خطابات المترشحين

وهران - استحوذ الجانب الاقتصادي في خطاب المترشحين الثلاثة, والمكاسب المحققة في هذا المجال على حيز هام في صفحات الصحف الصادرة بوهران, اليوم الأحد, في إطار تغطيتها للحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر القادم .

وأبرزت جريدة "الجمهورية" العمومية في مقال تحت عنوان " معالم تثبت مسار السيادة الصناعية" أن الجزائر تمكنت خلال العهدة الأولى للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون من تحقيق مكاسب كبيرة لم تسجل في حوليات الاقتصاد الجزائري, وأن البلاد مطالبة اليوم بـ "المزيد من العمل الدؤوب لتكريس السيادة الاقتصادية بفضل القوانين الاستثمارية التي زرع بذورها في الجزائر الجديدة ".

وتطرقت الجريدة إلى أهم الاقتراحات الاقتصادية للمترشحين حيث يلتزم المترشح السيد يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية بإرساء قاعدة اقتصادية متينة مبنية على الاستشراف و الاستباقية وعلى تشجيع الاستثمار ودعم مشاريع الشباب. فيما تعهد المترشح عبد العالي حساني شريف في برنامجه الانتخابي في حال انتخابه رئيسا للبلاد إلى جعل الولايات أقطابا اقتصادية ".

وتحت عنوان بارز " الموضوع الاقتصادي في قلب الحملة " قالت جريدة " كاب دي زاد" الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها أن المترشحين الثلاثة دعو إلى "دعم التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الاستثمار في الموارد البشرية من أجل بناء دولة قوية تلبي تطلعات المواطنين" .

وعادت جريدة "ليكو دوران"في افتتاحيتها تحت عنوان " حملة في هدوء وأجواء طيبة " إلى أجواء الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر القادم وقالت "يجمع المرشحون الثلاثة على أن مستقبل البلاد سيتحدد على ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة و إن تباينت مقترحاتهم حول سبل ووسائل تحقيق ذلك".

وفي ذات السياق قالت ذات الجريدة الناطقة بالفرنسية أن المترشحين الثلاثة يدركون أن "نسبة المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل هي صمام أمان وضمان للرئيس المقبل الذي ستفرزه صناديق الاقتراع". وبدعم من الجزائريين سيتمكن من رسم معالم جزائر الغد.

أما جريدة " واست تربين " فذكرت في مقالها المعنون ب " الحملة تصل إلى السرعة القصوى" أن "الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر كان لها صدى عالمي, وقد أتاحت للجزائريين رؤية الثقل الحقيقي لبلادهم " على المستوى الاقليمي والدولي.

وفي إطار مجريات هذه الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر تضمنت صفحات هذه اليوميات انطباعات بعض الرياضيين و الفنانين الذين دعوا المواطنين للمشاركة القوية في هذا الاستحقاق الوطني فضلا عن نقل بعض التجمعات و النشاطات الجوارية التي نشطها المترشحون التلاثة أو ممثلون عنهم عبر الوطن.