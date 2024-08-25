صحافة شرق البلاد: إصلاح التعليم وتطوير الجامعة ضمن أولويات المترشحين  

قسنطينة - لم يغفل المترشحون للانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر المقبل و ممثليهم ضمن برامجهم الانتخابية الجانب المتعلق بإصلاح التعليم و تطوير الجامعة حسب ما أبرزته الصحافة الصادرة اليوم الأحد بشرق البلاد.

ففي مقال تحليلي نقلت يومية "النصر" العمومية بأن المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يقترح ضمن برنامجه الانتخابي مواصلة تعميم التعليم الذكي و العمل على التخفيف من المحافظ المدرسية و يلح على استمرار الدعم البيداغوجي والتربوي و الخدماتي في كل الأطوار الدراسية و تحويل تسيير المدارس الابتدائية من الجماعات المحلية إلى وزارة التربية الوطنية.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي يقترح المترشح الحر حسب ما نقلته ذات الجريدة ضمان تعليم عالي نوعي يلبي احتياجات البلاد من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات بالإضافة إلى دعم الدور الاقتصادي للجامعة و تشجيع و رفع نسبة التكوين في المجالات العلمية التي تعد أساس التطور.

كما تعهد من جانبه مترشح حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف تضيف "النصر" بتجسيد إصلاح شامل للمنظومة التعليمية بجميع مستوياتها و رفع أجور الأساتذة و و المعلمين.

ونقلت ذات الجريدة عن هذا المترشح خلال التجمع الذي نشطه بقسنطينة بأن برنامجه "يعطي الأولوية للاستثمار في الإنسان" و ذلك بدءا بتنفيذ "إصلاح حقيقي وعميق للتعليم على كل مستوياته".

ومن بين ما يقترحه برنامج مترشح حركة مجتمع السلم في هذا الشأن "التحيين الدوري للبرامج التربوية و تحقيق جودة الكتب المدرسية و تفعيل المجلس الوطني للمناهج و بعث المجلس الأعلى للتربية حسب ما نقلته ذات اليومية.

من جانبه وعد مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش برفع ميزانية قطاع التعليم بنسبة 50 بالمائة و تأهيل المدرسة و تطوير القدرات العقلية والفكرية للطلاب، تضيف "النصر".

وفي قطاع التعليم العالي تعهد ذات المترشح بإدماج كل حاملي شهادتي الماجستير و الدكتوراه في مناصبهم و رفع منحة طلبة الجامعة و تحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مؤسسة عمومية حسب ما نقلته ذات الجريدة.

وقد تطرقت مختلف الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها الصادرة هذا الأحد لنشاطات اليوم العاشر من الحملة الانتخابية حيث عنونت يومية "الصريح" "المترشحون يجمعون على ضرورة المشاركة القوية للتصدي لمختلف الأخطار" فيما اختارت يومية "عين الجزائر" العنوان التالي على صدر صفحتها الأولى: "مواقف الجزائر أصبحت تقلق +محور التطبيع+ و دعوات للمشاركة الواسعة " في الاستحقاق المقبل.

أما يومية "لاست ريبوبليكان "التي تصدر باللغة الفرنسية فقد تطرقت إلى تأكيد المترشحين الثلاثة و ممثليهم على دعم التنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الاستثمار في المورد البشري فيما نقلت يومية "سيبوس تايمز" التي تصدر باللغة الفرنسية كذلك إبراز الصحافة الوطنية للنشاط المكثف في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.