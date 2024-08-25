صحف الجنوب: الحملة الإنتخابية تدخل أسبوعها الثاني بزحف ميداني مكثف للمترشحين

ورقلة - أبرزت معظم الصحف الصادرة بجنوب شرق البلاد اليوم الأحد في عناوينها الرئيسية الزحف الميداني المكثف للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر القادم وممثليهم الذي يميز مجريات الحملة الإنتخابية وهي تدخل أسبوعها الثاني.

وفي هذا الشأن وتحت عنوان '' حمى الحملة الإنتخابية ترتفع بدخولها الأسبوع الثاني " تابعت يومية القائد نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي التحركات المكثفة للمترشحين وممثليهم لإلتقاء الناخبين سواء من خلال التجمعات الشعبية أو اللقاءات الجوارية عبر مختلف مناطق البلاد من أجل الإقناع بما أجمعوا عليه ووصفوه ب"التغيير" , وتعميق الشروحات حول أهم المحاور التي تتضمنها برامجهم الإنتخابية سيما منها الإنشغالات التي تهم الحياة اليومية للمواطن.

وفي هذا الإطار تناولت الصحيفة نشاط مترشح حزب جبهة القوى الإشتراكية السيد يوسف أوشيش في تجمع شعبي بسطيف يرى فيه أن " التغيير يتطلب تجند الأغلبية الصامتة في الرئاسيات المقبلة لإختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد".

وأوضح السيد أوشيش في ذات السياق ''أن المسؤولية تقع على الجميع'' داعيا '' كل الجزائريين الإنخراط في مسعى التغيير لبناء جزائر قوية بمؤسسات تستمد شرعيتها من السيادة الشعبية''.

كما أوردت أيضا بعض تصريحات مترشح حركة مجتمع السلم (حمس) السيد عبد العالي حساني شريف في إحدى خرجاته بغرب البلاد , من بينها قوله" أن ما يجري إقليميا من أحداث وما تواجهه الجزائر من رهانات يجعلنا نستشعر قيمة هذه الإنتخابات المفصلية".

ومن جهته أكد السيد إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون – حسب القائد نيوز – ''أن كل الإلتزامات المتضمنة في برنامج المترشح الحر ليست مجرد وعود إنتخابية بل برنامجا شاملا سيكون مكملا لعهدة أولى من الإنجازات في جميع المجالات ".

وبدورها أبرزت يومية الطاسيلي نيوز الناطقة بالعربية والصادرة بولاية جانت وتحت عنوان عريض في صفحتها الأولى "ضرورة صون المكتسبات المحققة" , وهو ما أجمع عليه حسبها--مساندو المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون .

وفي هذا الصدد يرى رئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة "أن تعزيز هذه المكتسبات يكون من خلال خدمة البلد وتجاوز الخلافات والإبتعاد عن الخطابات التي تهدف إلى إضعاف النسيج الإجتماعي".

واستعرضت اليومية بعض الأنشطة الجوارية التحسيسية للجان والجمعيات المساندة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون , حول التصويت لصالح المترشح الحر وأيضا أهمية المشاركة القوية للناخبين سيما عبر المناطق النائية لولاية جانت .

وأفردت بدورها يومية الجديد اليومي الناطقة بالعربية والصادرة بولاية الوادي وضمن تغطيتها لمجريات الحملة الإنتخابية في يومها العاشر صفحة كاملة ترصد فيها تنقلات المترشحين وممثليهم بعديد ولايات الوطن , حيث ركزت على أهم تصريحات المترشحين بخصوص معالم برامجهم الإنتخابية , وأوردت أن " الأحزاب المساندة للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون يحاولون زيادة التعبئة ".

ومن جهتها نشرت يومية الواحات اليوم الناطقة بالعربية والصادرة بولاية ورقلة تغطيات شاملة للنزول الميداني للمترشحين وممثليهم عبر عديد مناطق الوطن لاستمالة الناخبين من أجل التصويت لصالحهم تحت عنوان "المترشحون يرافعون لبناء اقتصاد وطني حقيقي ".

كما تناولت تلك اليوميات تغطيات صحفية لعديد الأنشطة الجوارية لممثلي المترشحين بولايات الجنوب , لتحسيس المواطنين على المشاركة المكثفة في الرئاسيات المقبلة , إلى جانب فتح مداومات للمترشحين للإستحقاق الرئاسي القادم لإستقطاب المواطنين , ولشرح برامجهم الإنتخابية على المستوى المحلي.