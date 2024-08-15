رئاسيات/حساني شريف: التوجه بقوة نحو صناديق الإقتراع سيبعث رسالة إلى العالم بأن الجزائر قوية ومحمية

وفي زيارة رمزية الى بيت مؤسس حركة مجتمع السلم, الراحل محفوظ نحناح, في أول يوم من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي, بحضور عائلة الشيخ ومواطنين من الولاية, أوضح السيد حساني شريف, أن برنامجه يشكل "فرصة لن تتكرر للجزائريين ولا يجب تضييعها من أجل تحقيق الاقلاع في جميع المجالات وجعل الجزائر قوة في المنطقة بمواقفها", داعيا الجميع الى "التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع وبعث رسالة إلى العالم بأن الجزائر قوية ومحمية".

و أضاف المترشح بالمناسبة أن بيت الشيخ نحناح "له رمزية عميقة بالنسبة للحركة, و أن الشيخ نحناح لم يكن قائدا لحركة مجتمع السلم فقط بل كان قائدا وطنيا", مؤكدا حرص حزبه على "الاستمرار على نهجه وفكره الوسطي المعتدل الذي يعتبر الجزائر أولوية".

و ذكر بأن مرجعية الحركة ومنهجها "يعتمد على البعد الوطني الذي ضحى من أجله الشهداء والبعد الوسطي المعتدل الذي اتبعه الشيخ محفوظ نحناح, والذي يهدف إلى جمع شمل الجزائريين دون تفرقة" لافتا إلى أن ترشحه للانتخابات "يقوم على هذا النهج ونفس التوجه".