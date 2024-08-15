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رئاسيات 7 سبتمبر: توفير كل الشروط لضمان السير الحسن للحملة الإنتخابية ببشار

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 19:36     الفئـة : الجـزائـر

بشار- إنطلقت يوم الخميس بولاية بشار الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, حيث تم توفير كافة  الشروط اللازمة لضمان السير الحسن لهذه العملية, حسبما أفادت به اليوم الخميس المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأوضح في هذا الصدد المنسق الولائي للسلطة محمد جرمان أنه تم توفير كافة الظروف المتصلة بهذه الحملة, و ذلك في إطار المهام و الصلاحيات الموكلة للمندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لضمان السير الحسن لها.

و قامت ذات الهيئة في الآونة الأخيرة بتنصيب مندوبياتها البلدية المتواجدة على مستوى الجماعات العشر التي تتشكل منها الولاية, كما أضاف السيد جرمان.

وبخصوص اليوم الأول من هذه الحملة الإنتخابية فقد انطلقت المداومة المحلية للمترشح حساني عبد العالي الشريف, رئيس  حركة مجتمع السلم بتنظيم وقفة ترحم تخليدا لأرواح شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة, والتي كانت متبوعة بالترويج للبرنامج الانتخابي للمترشح.

وخصص بولاية بشار في إطار الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر القادم 20 فضاء عموميا لاحتضان التجمعات الشعبية و 90 موقعا لتعليق اللافتات الاشهارية للمترشحين.

و يبلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة بولاية بشار  172.320 مسجل في القوائم الإنتخابية موزعين على 63 مركز انتخاب يضم في المجموع 436 مكتب اقتراع, وفق معطيات المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 20:02
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رئاسيات 7 سبتمبر: توفير كل الشروط لضمان السير الحسن للحملة الإنتخابية ببشار
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 19:36     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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