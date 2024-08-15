رئاسيات: حساني شريف يدعو إلى إنجاح الإستحقاق حفاظا على الوطن وسيادته و وحدته

الجزائر- دعا مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم, السيد حساني شريف عبد العالي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة في أول أيام الحملة الإنتخابية, إلى ضرورة المساهمة في إنجاح هذا الموعد الإنتخابي الهام حفاظا على الوطن وسيادته ووحدته.

وخلال وقفة رمزية أمام مقر الحركة للاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية, أوضح السيد حساني شريف, أنه سيدشن حملته الانتخابية بوقفات رمزية بولايتي الجزائر والبليدة, مذكرا بشعار برنامجه الانتخابي "فرصة" الذي يمثل-- كما قال --" فرصة لكل الجزائريين بجميع فئاتهم لإحداث التغيير", ودعا بالمناسبة جميع المواطنين الى "المساهمة في انجاح هذا الموعد الهام للحفاظ على الوطن وسيادته ووحدته".

وفي هذا السياق استهل المترشح جولته بالعاصمة بزيارة منزل المجاهد المرحوم إلياس دريش (عضو مجموعة ال22), كما تنقل إلى مقام الشهيد أين وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

بعدها تنقل مرشح حركة مجتمع السلم الى ساحة حرية التعبير بشارع حسيبة بن بولعيد, أين ترحم على ارواح الصحفيين شهداء الواجب الوطني, حيث أكد على تعزيز حرية التعبير, مشيرا الى أن برنامجه الانتخابي "تضمن حماية الحريات السياسية والنقابية والجمعوية وكذا الحريات الفردية".

ولدى توقفه بساحة البريد المركزي, أكد السيد حساني شريف, الذي كان مرفوقا بمناضلي الحركة والداعمين له أن برنامجه يسعى لأن تكون الجزائر "دولة صاعدة تنعم بالتنمية والاستقرار والرخاء ويتمتع المواطن فيها بالكرامة, بحيث تحفظ حرياته وحقوقه".

أما بساحة الامير عبد القادر, التي اعتبرها إحدى المحطات الرمزية الكبرى للجزائر فقد أبرز المترشح أن مشروعه السياسي "وضع تاريخ الجزائر في صلب اهتماماته استكمالا لرسالة الشهداء وأبطال المقاومة", كما تواصل مع المواطنين الذين دعاهم إلى "الاطلاع على برنامجه و المشاركة بقوة يوم الاقتراع".

وفي ذات الإطار ,حرص السيد حساني شريف على التواصل مع المواطنين بمحطة ميترو الجزائر "علي بومنجل", قبل أن يتنقل الى ساحة الشهداء التي أشار إلى رمزيتها, متعهدا ب "التكفل بالقصبة وترميمها وتحويلها إلى قبلة سياحية بامتياز تعكس هوية الجزائر وتاريخها الكبير".

وكانت آخر محطة للمترشح بميناء الجزائر, حيث أعطى شروحات حول برنامجه الانتخابي في شقه الإقتصادي, مؤكدا أن برنامجه يسعى "لترسيخ اقتصاد متنوع, قادر على تحقيق الاكتفاء والنمو".

كما ركز السيد حساني شريف على "ضرورة استغلال الإمكانيات وتوظيف الكفاءات واعطاء فرص للشباب مع تعزيز المؤسسات المالية وتخليصها من الربا وتبني نظام مصرفي قوي وكذا ضمان التمويل العادل لكل المشاريع".