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مجلس الأمة: نوارة سعدية جعفر تشارك في لقاء حول معالجة معاداة الإسلام والمشاعر المتطرفة

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 19:08     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- شاركت عضو مجلس الأمة وعضو ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة, السيدة نوارة سعدية جعفر, يوم الخميس, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, في لقاء حول سبل تطوير التعاون بين برلمانيات منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وأوروبا لمعالجة ظاهرة معاداة الإسلام والمشاعر المتطرفة, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن السيدة سعدية جعفر أكدت خلال هذا اللقاء أن "تصاعد الإسلاموفوبيا والحركات اليمينية المتطرفة يشكل تهديدا للاستقرار العالمي بما يغذيه من كراهية وعنصرية وتمييز ضد الجاليات المسلمة ويكرسه من تشويه للصورة الحقيقية للإسلام في الوعي الجمعي الغربي".

ودعت في هذا السياق إلى "تغيير الخطاب الإعلامي وترقية دور البرلمانات في مواجهة التطرف العنيف المتصاعد في أوروبا من خلال سن قوانين تشجع على التعددية الثقافية والدينية وتجرم خطاب الكراهية وتشدد العقوبات ضد التطرف اليميني مع الحرص على ألا تكون البرلمانات منبرا للترويج للخطابات السياسية العنصرية التي تدعو إلى كراهية الآخر".

وبالمناسبة, شددت السيدة جعفر على ضرورة "وضع سياسات تحمي النساء المسلمات من العنف والتمييز وصياغة مناهج تعليمية تغرس احترام التنوع الثقافي وتبني ثقافة التعايش للتأسيس لمستقبل إنساني مشترك".

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 20:08
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مجلس الأمة: نوارة سعدية جعفر تشارك في لقاء حول معالجة معاداة الإسلام والمشاعر المتطرفة
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 19:08     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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