حيداوي: الرئاسيات القادمة مهمة وطنية نبيلة تستدعي مشاركة الشباب بقوة

سعيدة- أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي يوم الخميس بولاية سعيدة أن الإنتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر المقبل تعد "مهمة وطنية نبيلة تستدعي مشاركة الشباب بقوة للحفاظ على المكاسب المحققة".

وقال السيد حيداوي خلال إشرافه على "منتدى شباب سعيدة" المنظم من طرف ذات المجلس بالمعهد الوطني المتخصص" مرسلي محمد" ببلدية أولاد خالد "أن الاستحقاق الرئاسي المقبل يعتبر مهمة وطنية نبيلة تستدعي مشاركة الشباب بقوة وذلك من أجل الحفاظ على المكاسب المحققة خلال السنوات الماضية ومواصلة الانجازات في مختلف المجالات التنموية".

وأبرز نفس المتحدث بالمناسبة أن "واجب الساعة يقتضي منا الالتفاف حول هذه المهمة الوطنية التي تدعونا إلى المشاركة القوية الفعالة للإدلاء بأصواتنا في صناديق الاقتراع".

و في هذا الإطار دعا السيد حيداوي الشباب "إلى ضرورة العمل على ترقية الفعل الديمقراطي والانتخابي وذلك من خلال المساهمة أيضا في توعية المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي".

ولفت من جهة أخرى إلى "ضرورة تكثيف العمل الجواري خلال هذه الفترة في القرى و المداشر والأماكن العامة بغية تحقيق نسب مشاركة عالية في الرئاسيات القادمة".

وقد أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب ضمن هذا اللقاء, الذي حمل شعار "هيا شباب" وعرف حضور زهاء 250 شاب وشابة من مختلف بلديات الولاية, على افتتاح ورشتين تكوينيتين حول آليات العمل الجواري لترقية المشاركة في العملية الانتخابية.

كما تم بهذه المناسبة أيضا تكريم التلميذ المتفوق في امتحان شهادة البكالوريا فضلاوي بوحفص من ولاية سعيدة.