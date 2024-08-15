Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

النعامة/ زرواطي: دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لإستكمال بناء جزائر قوية

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 18:15     الفئـة : الجـزائـر
النعامة/ زرواطي: دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لإستكمال بناء جزائر قوية

النعامة ـ أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء رزواطي يوم الخميس بمدينة عين الصفراء (النعامة) أن دعم تشكيلتها السياسية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل يمثل إستكمالا لبناء جزائر قوية تحتل "مكانة مرموقة" على الصعيدين الإقليمي والدولي ومواصلة لتجسيد البرنامج الإقتصادي والإجتماعي الجاري تطبيقه.

وخلال تجمع شعبي نشطته لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بقاعة السينما "إمزي" ضمن اليوم الأول للحملة الإنتخابية للرئاسيات, دعت السيدة زرواطي الناخبين لإختيار السيد تبون "لتكريس الإنجازات المحققة والديناميكية التي قطعتها البلاد في مسار بناء إقتصاد منتوع ومنتج للثروة يعتمد على طاقات وكفاءات الشباب".

وذكرت ذات المتحدثة بما تحقق خلال السنوات الأخيرة والنجاح الكبير والانفتاح والتنافسية والإبداع الذي يشهده الإقتصاد الوطني بالرغم من الظرف الصحي الصعب للجائحة والتحديات الأمنية و الإقتصادية التي يعيشها النطاق الجغرافي للجزائر.

وأكدت على ضرورة "إلتفاف جميع الناخبين حول برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والملموسة التي تجسدت على أرض الواقع ومن بينها مضاعفة المؤسسات الناشئة والمبتكرة والرفع من الإنتاج الفلاحي للزراعات الإستراتيجية وتعميم خدمات الرقمنة عبر جميع الدوائر الوزارية للدولة وتحسين بيئة الاستثمار و الزيادة المعتبرة للصادرات خارج المحروقات".

وتطرقت زرواطي بالمناسبة إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وإسترجاع الأموال المنهوبة وبروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وتشجيع وتحفيز الشباب الجامعي بتمويل الإبتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات و إستغلال الموارد المنجمية والمعدنية التي تزخر بها البلاد.

ودعت رئيسة حزب "تاج" في الأخير إلى "ضرورة المشاركة القوية في هذا الإستحقاق الرئاسي للحفاظ على أمانة الشهداء ورفع التحدي لإستكمال مسيرة التنمية وتجسيد طموحات شباب الجزائر وتحقيق المزيد من المكاسب و الإنجازات على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الديبلوماسي".

آخر تعديل على الخميس, 15 أوت 2024 19:22
كلـمات مفتـاحيــة :
النعامة/ زرواطي: دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لإستكمال بناء جزائر قوية
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 18:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.08.15

رئاسيات: حساني شريف يدعو إلى إنجاح الإستحقاق حفاظا على الوطن وسيادته و وحدته

24.08.15

مجلس الأمة: نوارة سعدية جعفر تشارك في لقاء حول معالجة معاداة الإسلام والمشاعر المتطرفة

24.08.15

مسرحية "الخطوة الأخيرة" في جولة بالمسارح الجهوية لولايات الشرق الجزائري

24.08.15

جبهة التحرير الوطني تدعو إلى الإلتفاف حول المترشح الحر عبد المجيد تبون بإعتباره رجل…

24.08.15

الرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى قطاع غزة ثم القدس

24.08.15

الجزائر تحيي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية

الأكثــر قـراءة

24.08.12

الوزير الأول النيجري يزور جامع الجزائر

24.08.14

عطاف يتلقى إتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

24.08.12

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل وزير الدولة وزير الدفاع الوطني النيجري

24.08.12

التجمع الوطني الديمقراطي: تنصيب الهيئة الوطنية للحزب للحملة الإنتخابية للمترشح السيد عبد…

24.08.14

رئاسيات 7 سبتمبر: الجمعيات مدعوة إلى تكثيف جهودها لتحفيز المواطنين على المشاركة الواسعة

24.08.13

رئاسيات 7 سبتمبر: جمعية "إقرأ" تدعو إلى "المشاركة القوية"