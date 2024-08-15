النعامة/ زرواطي: دعم المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون لإستكمال بناء جزائر قوية

النعامة ـ أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء رزواطي يوم الخميس بمدينة عين الصفراء (النعامة) أن دعم تشكيلتها السياسية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون في رئاسيات 7 سبتمبر المقبل يمثل إستكمالا لبناء جزائر قوية تحتل "مكانة مرموقة" على الصعيدين الإقليمي والدولي ومواصلة لتجسيد البرنامج الإقتصادي والإجتماعي الجاري تطبيقه.

وخلال تجمع شعبي نشطته لصالح المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون بقاعة السينما "إمزي" ضمن اليوم الأول للحملة الإنتخابية للرئاسيات, دعت السيدة زرواطي الناخبين لإختيار السيد تبون "لتكريس الإنجازات المحققة والديناميكية التي قطعتها البلاد في مسار بناء إقتصاد منتوع ومنتج للثروة يعتمد على طاقات وكفاءات الشباب".

وذكرت ذات المتحدثة بما تحقق خلال السنوات الأخيرة والنجاح الكبير والانفتاح والتنافسية والإبداع الذي يشهده الإقتصاد الوطني بالرغم من الظرف الصحي الصعب للجائحة والتحديات الأمنية و الإقتصادية التي يعيشها النطاق الجغرافي للجزائر.

وأكدت على ضرورة "إلتفاف جميع الناخبين حول برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والملموسة التي تجسدت على أرض الواقع ومن بينها مضاعفة المؤسسات الناشئة والمبتكرة والرفع من الإنتاج الفلاحي للزراعات الإستراتيجية وتعميم خدمات الرقمنة عبر جميع الدوائر الوزارية للدولة وتحسين بيئة الاستثمار و الزيادة المعتبرة للصادرات خارج المحروقات".

وتطرقت زرواطي بالمناسبة إلى الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وإسترجاع الأموال المنهوبة وبروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة وتشجيع وتحفيز الشباب الجامعي بتمويل الإبتكار والملكية الفكرية والتحول التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات و إستغلال الموارد المنجمية والمعدنية التي تزخر بها البلاد.

ودعت رئيسة حزب "تاج" في الأخير إلى "ضرورة المشاركة القوية في هذا الإستحقاق الرئاسي للحفاظ على أمانة الشهداء ورفع التحدي لإستكمال مسيرة التنمية وتجسيد طموحات شباب الجزائر وتحقيق المزيد من المكاسب و الإنجازات على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الديبلوماسي".