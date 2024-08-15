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المجلس الأعلى للشباب: عدة مبادرات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية

  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 17:53     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- أطلق المجلس الأعلى للشباب عدة مبادرات بهدف توعية الشباب، باعتبارهم أكبر شريحة في المجتمع، بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وفي هذا السياق، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة المتدخلين الإعلاميين بالمجلس, وذلك تنفيذا لأهداف المرحلة الثانية من مبادرة "هيا شباب" التي أطلقها المجلس من أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه الدورة --حسب ما أوضحه اليوم الخميس بيان للمجلس-- "تنفيذا لبرنامج التكوين المسطر لفائدة أعضاء المجلس, وذلك في سياق الرؤية الاستراتيجية 2023-2033 التي تعتبر التكوين آلية من الآليات المعتمدة في سبيل تحسين أداء أعضائه وتطوير قدراتهم".

وقد بادر المجلس بتنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة أعضائه من المتدخلين الاعلاميين --يضيف البيان-- بهدف "تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم لتمثيل المجلس بشكل فعال ونقل رؤيته وأهدافه, خاصة وأنهم سيكثفون خرجاتهم الميدانية والإعلامية لضمان مشاركة واسعة للشباب خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل".

للإشارة، فقد أطر هذه الدورة التي نظمت على مرحلتين من 8 إلى 10 ومن 12 إلى 14 أغسطس الجاري, مجموعة من الإعلاميين والمختصين الذين قدموا ورشات تطبيقية في مجال الخطاب الجماهيري والتسويق الاعلامي والسياسي, وذلك لفائدة أزيد من 50 عضوا يمثلون كل لجان المجلس من مختلف الولايات, وفقا لذات المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
المجلس الأعلى للشباب: عدة مبادرات لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية
  أدرج يـوم : الخميس, 15 أوت 2024 17:53     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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