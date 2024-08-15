رئاسيات 7 سبتمبر: المترشح الحر عبد المجيد تبون

الجزائر- يخوض المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل, السيد عبد المجيد تبون, معترك الرئاسيات للمرة الثانية على التوالي بعد إنتخابه رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر 2019.

وقد بدأ السيد عبد المجيد تبون المولود بتاريخ 17 نوفمبر1945 بالمشرية (ولاية النعامة), مشواره الدراسي بولاية سيدي بلعباس أين انتقلت عائلته للعيش بها بعد مضايقات وتعسف مارسها الاستعمار الفرنسي ضد والده بسبب خطاباته الوطنية وانتمائه الى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وفي سنة 1953, التحق بالمدرسة الحرة للأئمة واجتاز امتحان الطور المتوسط سنة 1957 ليدرس بعدها في الثانوية الجهوية ثم في ثانوية بن زرجب وتحصل على شهادة البكالوريا سنة 1965.

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1969 (تخصص اقتصاد ومالية) في الدفعة الثانية التي تحمل اسم الشهيد البطل العربي بن مهيدي.

بدأ السيد عبد المجيد تبون مسيرته المهنية من عاصمة ولاية بشار التي كانت تسمى آنذاك "الساورة" وتضم كلا من بشار تندوف وأدرار, ليواصل بعد ذلك مساره المهني الذي بدأه كإداري ثم مكلفا بمهمة قبل ترقيته الى أمين عام ولاية الجلفة في 1974. وفي سنة 1976 حول الى ولاية أدرار في نفس المنصب ثم ولاية باتنة سنة 1977, كما شغل نفس المنصب بولاية المسيلة في 1982.

كما شغل السيد عبد المجيد تبون بعد ذلك منصب والي بولايات أدرار, تيارت وتيزي وزو. وفي سنة 1991, عين وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية وفي سنة 1999 وزيرا للاتصال والثقافة ثم وزيرا للسكن والعمران سنة 2001.

وفي سنة 2012, تولى مجددا منصب وزير السكن والعمران والمدينة ثم وزيرا للتجارة بالنيابة سنة 2017, وبتاريخ 24 مايو 2017 عين في منصب وزير أول.

وترشح السيد عبد المجيد تبون لمنصب رئيس الجمهورية لأول مرة في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 وخاض هذا الاستحقاق الرئاسي الذي فاز به بعدما عرض برنامجا يضم 54 التزاما شمل جميع الميادين والمجالات لبناء الجزائر الجديدة.