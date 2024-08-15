رئاسيات 7 سبتمبر: مرشح جبهة القوى الإشتراكية يوسف أوشيش

المترشح يوسف أوشيش من مواليد 29 يناير 1983 ببوغني (ولاية تيزي وزو), متحصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر, وقد كان خلال مساره الجامعي, أحد المسؤولين في منظمة طلابية بذات الجامعة.

وقد عمل السيد أوشيش بعد انهاء مشواره الجامعي, صحفيا بالصحافة المكتوبة خلال الفترة ما بين 2008 و2012, ثم ملحقا برلمانيا من 2012 و2017.

وفي نوفمبر2017, وبعد أن قاد بنجاح قائمة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات المحلية, انتخب يوسف أوشيش رئيسا للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو, ثم عضوا في مجلس الأمة في 5 فبراير 2022.

التحق هذا المترشح بالحزب منذ أن كان عمره 19 عاما, حيث تقلد في صفوفه عدة مسؤوليات.

وبتاريخ 16 يوليو 2020, تم تعيين السيد يوسف أوشيش, في منصب أمين وطني أول من قبل الهيئة الرئاسية للحزب, وبعد قرار جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الرئاسيات, تم تزكيته مرشحا لهذا الاستحقاق خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 7 يونيو الماضي.